Indonesia planlegger en diger flåte missilbåter som kan bli utrustet med NSM fra Kongsberg

Det som har potensial til å bli en kommende storkontrakt for Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), er i emning:

Indonesia varsler at de vurderer å kjøpe Naval Strike Missile (NSM) i stor skala.

I første omgang er ambisjonen å teste sjømålsmissilet på en av marinens nye trimaraner. På sikt kan det også være snakk om å montere NSM på en stor flåte missilbåter som Indonesia planlegger til forsvar av landets formidable kystlinje.

Det skriver den indonesiske marinen (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut) på sine hjemmesider.

Under evaluering

Marinen viser til en presentasjon som ble gjennomført onsdag 9. februar. Der møttes blant andre sjef for marinen, admiral Yudo Margono, og representanter fra verftet PT Lundin (North Sea Boats) og Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Marinen skriver at de ønsker å installere NSM på den nybygde trimaranen KRI Golok og gjennomføre testing fra denne.

De viser også til ambisjonen de har om å anskaffe 120 små, hurtiggående lavsignatur-missilbåter som kan være bærer for det langtrekkende femtegenerasjonsmissilet også Norge bruker på sine fregatter og kystkorvetter.

Admiral Yudo Margono, sjef for den indonesiske marinen, på presentasjonen onsdag 9. februar. Foto: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Det kommer imidlertid ikke fram hvor langt i en eventuell nedvalgprosess Indonesia har kommet, og det er altså ikke inngått noen kontrakt.

– Vi erfarer stor interesse for NSM fra flere land og kan bekrefte at vi også har presentert NSM for Indonesia. Vår oppfatning er at indonesiske myndigheter har startet en evaluering av forskjellige typer fartøy med tilhørende bestykning, skriver Hans Jørn Kongelf, som er markedssjef i KDAs missildivisjon, i en e-post.

Dersom Indonesia velger NSM, vil ikke dette være de første våpnene nasjonen kjøper fra Kongsberg. De er fra før brukere av den fjernstyrte våpenstasjonen Protector RWS og luftvernssystemet Nasams.

I november 2020 plasserte det indonesiske forsvaret ut de første mobile utskytningsrampene i Jakarta etter at det indonesiske forsvarsdepartementet bestilte Nasams tre år tidligere. Da kontrakten ble inngått, uttalte KDA at de var meget fornøyd med å lykkes med et salg også i denne regionen.

Viser til USA

Helt siden USA for snart fire år siden besluttet å kjøpe NSM fra Raytheon/KDA til sine LCS-skip og kommende fregatter, har Kongsberg og andre påpekt at det ikke finnes noe bedre markedsføring enn at amerikanerne tar i bruk missilet i stort monn.

Budskapet fra den indonesiske marinen tyder på at det kan være noe i dette.

NSM skytes fra fordekket på USS Gabrielle Giffords (LCS-10) i Filippinerhavet 1. oktober 2019. Foto: US Navy/Kenneth Rodriguez Santiago

I meldinga viser de til at NSM allerede er i bruk av USA rundt deres farvann og at missilet har vist seg effektivt og vanskelig å bekjempe for en motstander. De oppgir at rekkevidden på missilet skal være 250 kilometer, mens KDAs offisielle spesifikasjoner tilsier «over hundre nautiske mil» (minst 185 kilometer).

På sensommeren 2019 var USS Gabrielle Giffords (LCS-10) det første amerikanske krigsskipet som ble operativt med NSM og kort tid etter gjennomførte en skarpskyting i nærheten av Guam under parolen «nå må våre motstandere holde seg våkne om natta». Fram til dette hadde ikke US Navy hatt langtrekkende missiler på sine LCS-fartøyer.

Også Indonesias nabo Malaysia skal ha NSM på seks nye fregatter, basert på franske korvetter i Gowind-klassen, men dette prosjektet er blitt rundt fire år forsinket, og det første skipet vil ventelig overtas neste år en gang.

Kvalitetsstempel

Torbjørn Svensgård, som er administrerende direktør i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi), har lest meldinga fra den indonesiske marinen.

Han understreker at han ikke kjenner til saken fra før og foreløpig synes det framstår noe uklart hvor langt i anskaffelsesprosessen Indonesia er kommet.

– Det kan nok tenkes at de vurderer andre missiler også. Når det er sagt, mener jeg fortsatt at når den amerikanske marinen tar NSM i bruk og omtaler dette som det beste som møter deres krav, er dette et kvalitetsstempel det er vanskelig å komme utenom, sier Svensgård.

Polen gjennomfører skarpskyting med NSM. Foto: WZE

Så langt er det fem LCS-skip i Independence-klassen (LCS-6, 10, 16, 18 og 24) som nå seiler med NSM. Det er fartøyene som brukes i Stillehavet som er blitt prioritert. Sist ut var USS Oakland (LCS-24), som fikk installert NSM-missiler på fordekket i desember 2021.

US Navy har planer om å anskaffe rundt 200 missiler til sine LCS-skip fram til 2025, mens det i 2022-budsjettet er antydet foreløpig 64 missiler til US Marine Corps. Det amerikanske marinekorpset benytter NSM i det lynkjapt utviklede kystartilleriet Nmesis. På sikt skal også US Navys kommende opp til 20 FREMM-fregatter bestykkes med 16 NSM hver.

Fullskalaproduksjon

KDA inngikk i fjor store NSM-kontrakter med Norge og Tyskland, som skal installere kryssermissilene på sine kommende MKS 180-fregatter, F124-fregattene i Sachsen-klassen og F125-fregattene i Baden-Württemberg-klassen.

Også Canada har kunngjort at de skal ha NSM på sine kommende fregatter basert på Type 26 fra BAE Systems, mens Romania i løpet av de kommende to årene ta imot NSM CDS («coastal defence system») til forsvar av sin svartehavskyst, lignende det Polen har plassert ved Østersjøen.

Parallelt er KDA i ferd med å levere søstermissilet JSM til japanske og norske F-35. Dette har bidratt til et taktskifte for missilproduksjon på Kongsberg:

– Vi har nå passert målstreken på flere prosjekter vi har jobbet med i lang tid og går nå over til fullskalaproduksjon av JSM og NSM, sa KDA-sjef Eirik Lie til TU i november.

Det såkalte «multi-mission»-missilet (land- og sjømål) er utviklet i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Sjøforsvaret etter at deres analyser på 1980-tallet indikerte at ytelsene på Penguin-missilet ikke ville være tilstrekkelig for å møte kommende trusler.

Det var behov for et missil med bedre rekkevidde, bedre stridshode og ikke minst bedre søker for å finne målene. Arbeidet med den nye søkeren startet i 1987, og FFI og KDA startet samarbeid om NSM i 1991. Første testskyting ble gjennomført i 2004.

Sentrale egenskaper på kryssermissilet er liten radarsignatur og det produsenten selv kaller overlegen manøvreringsevne, sensorevne og regnekraft – en kombinasjon som skal gjøre missilet i stand til å trenge gjennom selv sofistikert luftvern.