India skal bruke milliarder på verdens største statue

India planlegger å bygge verdens høyeste statue til ære for krigerkongen Shivaji. Prislappen for det omstridte prosjektet tilsvarer minst 4 milliarder kroner.

– Det kommer til å være til stor inspirasjon for de kommende generasjonene, sier Sachin Chivate, en representant for myndighetene i delstaten Maharashtra, om statuen, ifølge Financial Times.

Tolv ganger Monolitten

Den skal bygges i Mumbai, og med sokkelen blir statuen av Chhatrapati Shivaji hele 212 meter høy. Det er mer enn dobbelt høyt som Frihetsstatuen i New York og over 12 ganger så høy som Monolitten i Oslo.

Prosjektets prislapp er svært kontroversiell i et land der 5 prosent av befolkningen på 1,3 milliarder lever i ekstrem fattigdom, ifølge World Poverty Clock.