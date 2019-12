Luftforurensning og partikkelkonsentrasjon

Inderne blir kvalt av partikler: Se verdenskart over partikkelnivåene

Lufta i Indias hovedstad, Delhi er fylt med ekstreme mengder partikler. Her til lands kan vi rolig puste inn, og ut, de fleste steder. Flere online-verktøy gir deg et overblikk over partikler verden over.