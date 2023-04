IMFs vekstprognoser er de svakeste siden 1990-tallet

Det ventes svakere vekst de neste årene, og IMF-direktør Kristalina Georgieva tror utviklingen vil vedvare. Hun sier at utsiktene på mellomlang sikt er de dårligste på mer enn 30 år, skriver Financial Times.

I snitt venter Georgieva at verdensøkonomien vil vokse med rundt 3 prosent årlig de neste fem årene. Det er langt svakere enn snittet på 3,8 prosent de siste to tiårene og er den svakeste prognosen på mellomlang sikt siden 1990-tallet, skiver avisa.

Vedvarende høye styringsrenter, en rekke bankkollapser i USA og Europa og dype geopolitiske splittelser truer stabiliteten i verdensøkonomien, påpeker Georgieva.

Hun sier at den svekkede veksten vil være et «alvorlig slag», særlig for fattigere land.

– Fattigdom og sult kan øke ytterligere, en farlig trend som ble startet av koronakrisen, sier Georgieva.