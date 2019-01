Imersos nye laserskanner har avdekket mer enn tusen byggefeil på Campus Ås

Høsten 2017 ble Imerso hyret inn for å levere kvalitetskontroll og dokumentasjon på gigantprosjektet Campus Ås, hvor Statsbygg er byggherre og Hent er totalentreprenør for siste byggefase. Den første løsningen Imerso leverte, var en app for 3D-skanning på mobil, og en nettplattform som sjekket arbeidet som var utført opp mot de tredimensjonale byggeplanene («bim-modellene»).