Ikke lett å holde tunga rett når du skal velge TV

Etter årets CES-messe i Las Vegas har TV-kjøpere fått nok en teknologi å bryne seg på; QD OLED. Det er Samsungs svar på LGs White OLED, men fungerer på en helt annen måte.

Før vi går inn på hvordan QD OLED fungerer, rekapitulerer vi litt.

I veldig grove trekk har utviklingen flate TV-skjermer vært inndelt i tre teknologier. Den første som ble utbredt var plasmaskjermer. Den hadde en imponerende fargegjengivelse, men et ynkelig lysutbytte og måtte gi tapt da LCD for alvor kom i produksjon. LCD var lettere å produsere og derfor mye billigere. Det var LCD-teknologien som for alvor gjorde flate skjermer utbredt. Men den var ikke perfekt. Den trengte bakbelysning, noe de hvite lysstoffrørene og lysdiodene som overtok var svake på. Det hjalp ikke med fargefiltre. Grønne og røde fargefiltre har bare som oppgave å sørge for at de andre fargene stoppes. De lager ikke mer grønt og rødt lys.

Så, etter mange år, og forsøk på å lansere OLED, var det LG som lyktes med sin patenterte White OLED-teknologi, som de hadde kjøpt fra konkursboet til Kodak. For det første kunne de skape lys i hver eneste subpiksel og derfor produsere perfekt sort ved å slukke helt. Med LCD-teknologi lekker litt lys igjennom subpikslene, som er digitale lysventiler. Derfor kan ikke en tradisjonell skjerm produsere perfekt svart.

Samsung trodde at de skulle klare å skalere opp teknologien de brukte i mobiler og nettbrett, som var såkalt RGB-OLED. Det ville vært fantastisk, men selv Samsung klarte ikke det. Dermed tok LG OLED-markedet.

Samsung viste frem to nye størrelser av sin TV basert på micro-LED. I 4K-utgave har disse nesten 25 millioner knøttsmå overflatemonterte røde, grønne og blå lysdioder. Resultatet er fantastisk. Prisen også. Foto: Samsung

Ikke enkelt

Men White OLED har også sine utfordringer. Som navnet tyder på så lyser hver subpiksel hvitt, ikke i farge. Det er fordi hver subpiksel består av et blått og et guloransje lag. Til sammen gir det hvitt lys. For å få farger ut av dette blir tre av fire subpiksler dekket med fargefiltre. Et fjerde blir brukt uten fargefilter for å øke mengden hvitt lys, fordi fargefiltrene stopper veldig mye av lyset som genereres.

Lysutbyttet har også vært en av hovedutfordringene med White OLED. Det har Samsung, og etter hvert andre som TCL, utnyttet når de har lanserte såkalte QLED-skjermer. Dette er litt spesielle LCD-skjermer med en film som inneholder såkalte kvanteprikker (quantum dots) over bakbelysningen.

Kvanteprikker er en type halvledere som er noen nanometer store. De har den egenskapen at de sender ut lys når de selv belyses. Baklyset i en QLED-skjerm er blått, og ikke hvitt som i vanlige LCD-skjermer. Filmen med kvanteprikker, som ligger over de blå lysdiodene, sørger altså for de andre fargene. Den inneholder kvanteprikkene av ulik størrelse. Jo større, jo høyere bølgelengde er det på lyset de produserer. Prikker på 6 nm sender f.eks. ut rødt lys. Denne teknologien har eliminert forspranget til OLED i evnen til å gjengi særlig de grønne og røde fargetonene. Samtidig er QLED skjermer mer lyssterke og de mest avanserte (Som Samsungs Neo QLED) har et enormt antall små blå lysdioder i baklyset som kan kontrolleres i grupper for å gi mye bedre sortnivå.

Med White OLED må det hvite baklyset gå gjennom røde, grønne og blå fargefiltre for å skape farger. I tillegg sendes hvitt lys gjennom uten filter for å øke lysstyrken. Med QD-OLED brukes ikke fargefiltre. Det blå baklyset sendes direkte fra baklyset for å skape blått. Det røde og grønne lyset skapes ved å sende blått baklys gjennom et sjikt kvanteprikker av riktig diameter, som svært effektivt frekvenskonverter til den ønskede fargen. Illustrasjon: Kjersti Magnussen

Ny OLED-teknologi

På CES 2022 lanserte Sony din nye, mer lyssterke OLED-skjerm; Bravia XR A95K TV. Denne gangen er det ikke LG som leverer panelene, men selve kongen av QLED; Samsung. Det vil si, ikke Samsung Electronics som lager TVer, men Samsung Display som lager skjermpaneler og selger til alle. De har faktisk Sony som sin første kunde på teknologien.

QD-OLED er ikke det vi har kjent til i mange år som LGs White OLED. Forskjellen er at alle de organiske lysdiodene i subpikslene sender ut blått lys, ikke hvitt. Så legges det på et lag av kvanteprikker på to av de tre diodene som til sammen utgjør et piksel. En type med mindre kvanteprikker som konverterer det blå lyset til grønt lys og en med litt større kvanteprikker som konverterer det blå lyset til rødt lys.

Det var litt overraskende at Sony ikke viste fram den nye TV-en på CES. Der hadde de i stedet valgt å vise sin prototyp av en Sony-elbil og en del industrielle anvendelser.

Samsung konsernet derimot, som faktisk produserer det nye QD-OLED panelet lanserte heller ikke den nye teknologien, men de viste den faktisk fram til noen få journalister på en lukket visning hos Samsung Electronics. Her fikk vi se en QD-OLED TV ved siden av det de sa var en toppmodell av en TV basert på White-OLED. Forskjellen var tydelig. Slike visninger kan jo være tilpasset, men QD-OLED hadde rikere farger og større lysstyrke. Her er det bare å glede seg, men det blir dyrt i starten. Garantert.

Micro LED

Uansett kvanteprikker, OLED, QLED og mye annet. Ingen TV-teknologi slår den Samsung lanserte for noen år siden som de kalte micro LED. Dette er knøttsmå, ikke organiske lysdioder, som monteres side om side slik at en piksel består av en rød, en blå og en grønn diode. Resultatet er evnen til å gjengi helt svart, en voldsom fargerikdom, svært høy lysstyrke, og dessverre, en voldsom pris.

Årets Micro LED nyhet var to modeller under 110 tommer som ble lansert i fjor. Når får du en modell på «bare» 89 tommer. Prisen? Kanskje som en Tesla.

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 1/2022