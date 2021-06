Ladenettverk Danmark

Ikke bare i Norge: Mangel på ladestasjoner får mulige elbilkjøpere til å nøle

Danskene er nervøse for at de ikke finner ladestasjoner hvis de kjøper en elektrisk bil. Det viser en undersøkelse utført av ingeniøren. FDM mener at en nasjonal plan for ladeinfrastrukturen haster.