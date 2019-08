Ife gransker «mulig vitenskapelig uredelighet» i prosjekter ved Haldenreaktoren

Institutt for energiteknikk (Ife) har fått informasjon om det de kaller en mulig vitenskapelig uredelighet i noen prosjekter ved Haldenreaktoren, opplyser de i en pressemelding.

Instituttet ser svært alvorlig på informasjonen og har satt i gang ekstern gransking.

Prosjektene informasjonen gjelder er sluttført for mange år siden, og Ife understreker at situasjonen ikke har ført til fare for helse, miljø eller sikkerhet i Halden.

Haldenreaktoren ble stengt i 2018, og det er i forbindelse med forberedelsene til nedbygging av reaktoren at den mulige uredeligheten har kommet frem.

Har satt i gang gransking

Ife opplyser ikke om hva slags prosjekter det gjelder, hvem som er involvert eller når de aktuelle prosjektene ble gjennomført.

– Informasjonen vi har fått dreier seg om mulig endring av forskningsresultater i noen prosjekter ved Haldenreaktoren flere år tilbake i tid. Vi tar dette svært alvorlig og satte umiddelbart i gang en eksternt ledet gransking, som pågår nå, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved Ife, i meldingen.

Instituttet har informert relevante aktører og kunder som kan være berørt, og holder myndigheter og interessenter informert.

De opplyser også at de trolig ikke vil kunne trekke noen endelige konklusjoner før granskingen er gjennomført.

– Vitenskapelig uredelighet er uakseptabelt, og strider mot Ifes etiske prinsipper. Vi har satt inn betydelige ressurser og internasjonal ekspertise i granskingen for å få alle fakta på bordet. Dette vil være en tidkrevende prosess, og vi er fortsatt på et tidlig stadium, sier Huseby.

Ife har rapportert forholdet som et mulig alvorlig brudd på anerkjente forskningsetiske normer til De nasjonale forskningsetiske komiteene og Granskingsutvalget i henhold til Forskningsetikkloven.