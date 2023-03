IEA-sjefen: Russland har tapt energikampen

– Russland har tapt energikampen, sier lederen for Det internasjonale energibyrået (IEA) i et intervju med den franske avisen Libération lørdag.

Birol bemerker at Russlands olje- og gasseksport har falt med 40 prosent siden landet invaderte Ukraina for et år siden og vestlige land begynte å se etter andre leverandørland.

Ifølge Birol er det likevel bare ett av problemene til den russiske energisektoren. Deres olje- og gassfelt er så teknisk og geologisk komplekse at de trenger støtte fra internasjonale eksperter.

– Disse har imidlertid trukket seg ut av Russland, sier Birol, som tror energiproduksjonen derfor vil gå ned på mellomlang sikt.