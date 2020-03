IEA-sjefen: «Langtidsutfordringene som produsentlandene står overfor kommer ikke til å forsvinne»

Fatih Birol, direktør for det internasjonale Energibyrået – IEA, starter en lang tråd på Twitter med å skrive at situasjonen vi ser i oljemarkedet nå er uten sidestykke i historien.

– Effekten av koronaviruset på oljemarkedet er kanskje midlertidig. Men langtidsutfordringene som produsentlandene står overfor kommer ikke til å forsvinne, særlig ikke for dem som er svært avhengige av olje- og gassinntekter, advarer Birol.

– I noen store oljeproduserende økonomier, kan lave priser over tid gjøre det nesten umulig å finansiere essensielle områder som utdanning, helsehjelp og arbeidsplasser i offentlig sektor. Da blir diversifisering stadig viktigere, og vanskeligere, på grunn av mangel på penger til omstilling, fortsetter han.

Tidligere oljeminister: «Dette blir spennende!»

IEA har nettopp gitt ut en ny oljemarkedsrapport som sier at etterspørselen etter olje sannsynligvis reduseres i år, for første gangs siden finanskrisen. Nedgangen kan bli på 90.000 fat om dagen, sammenlignet med i fjor.

Husk å vaske hendene og host i albuhulen, det kan bidra til at oljeprisen gjenvinner seg raskere Tord Lien, tidl. olje- og energiminister

I IEAs mest negative scenarioet reduseres etterspørselen med 730.000 fat per dag. I det mest positive scenarioet øker etterspørselen med 480.000 fat per dag, men det er bare halvparten av økningen i et normalår.

– Med andre ord: Dette blir spennende! Husk å vaske hendene og host i albuhulen, det kan bidra til at oljeprisen gjenvinner seg raskere. Så får vi krysse fingrene for at våre russiske og arabiske venner ikke gjør dette verre enn det trenger å bli, skriver tidligere olje- og energiminister Tord Lien på sin Facebook-side.

«Frampek mot en æra der etterspørselen kollapser»

Stengte fabrikker og karantenetiltak som stanser transporten, gjør at oljeetterspørselen i Kina falt med 1,8 millioner fat per dag, sammenlignet med i fjor. IEA tror at situasjonen bedres i Kina i andre kvartal, men at etterspørselen synker i store økonomier som Japan og Europa.

Etter dette tror IEA at etterspørselen øker igjen. Likevel vil 2020 som helhet gi en nedgang på rundt 90.000 fat per dag, ifølge rapporten.

Kommentaravdelingen i Financial Times skriver at «En brytekamp mellom to oljeavhengige økonomier er et frampek på en æra der etterspørselen kollapser under presset fra mer fornybar energi. (...). Uten investeringer vil tilbudet minke og prisene vil komme seg igjen. Men hver opptur vil være mindre og mer kortvarig jo lenger verden har beveget seg på veien mot å fase ut hydrokarboner.»

Avisen spår at Russland vil tape kampen på lang sikt, fordi Saudi-Arabia både har lavere kostnader og lavere utslipp på sin oljeproduksjon.