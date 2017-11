IEA omfavner solkraft og elektrifisering. Nå må de bare oppdatere rapportene sine

I år har imidlertid solkraft fått plass som en voksende stjerne i rapporten. Som om ikke det var nok, spår nå IEA en elektrifisert verden. Hadde vi ikke visst bedre, ville vi ant konturene av IEA 2.0.

Dr. Fatih Birol fra IEA har måttet tåle mye kritikk fra forkjempere for klima og fornybare energiformer. Også vi i TU har vært blant skeptikerne, som har ment at IEA gjennom flere år har underrapportert fremveksten av fornybare energibærere – og i særdeleshet solkraft.

Selv forsvarer Birol seg med at IEA baserer sine spådommer på statistikk som blir meldt inn på landnivå – og at de ikke selv gjør anslag på vegne av nasjonene.

Oppjusterer solkraften

Uansett er årets spådommene for fornybare energibærere mer optimistiske enn noen gang – og i særdeleshet for «solar PV». Prisen på solkraft har halvert seg de siste tre årene – og skal halvere seg igjen de neste tre årene. Selv IEA erkjenner nå dette, og reagerer (endelig) med å styrke soltrenden i sin årlige rapport – World Energy Outlook 2017.

Dr. Birol presenterte årets IEA-spådommer under Statoils høstkonferanse i Oslo tidligere i dag. Budskapet vil trolig bidra til å redusere inntrykket mange har hatt av IEA som en lobbyorgansasjon for petroleumsnæringen.

Kort fortalt oppjusterer nå IEA solkraftens betydning for fremtidens energimarkeder. I tillegg spår de stor vekst i vindkraft. Også naturgass blir spådd en lysende fremtid – på bekostning av kull. USA vil i løpet av få år bli en betydelig eksportør av både olje og gass. Og Kina vil fortsette å skape globale trender – ikke minst ved å bidra til en «energirevolusjon» ved å redusere kostnaden for flere grønne energibærere. Deriblant altså solar PV.

Birol og IEA har også våknet til et par nærliggende trender i tiden. Ifølge byrået vil store deler av verdens energisystemer gjennomgå elektrifisering og digitalisering. Det vil skape nye muligheter, men også introdusere ny risiko for både aktører og myndigheter.

Fortjener enda større oppmerksomhet

Budskapet fra IEA er tydelig og litt ullent på samme tid. Trolig fordi de er midt i et trendskifte selv – og innser at veksten innen fornybar energi ikke lenger fremsnakkes utelukkende av innbitte klimaforkjempere. Nå har finansmarkedene våknet til fremtidens muligheter. Og da lytter selv IEA.

Når IEA nå viser positive tegn til å ta inn over seg den enestående utviklingen innen fornybare energiformer, er det også på tide at de endrer rapportene sine til å likestille hvordan de måler energimengde fra fossile og fornybare energikilder. Fossile kilder blir målt som om de blir helt på et bål og som om hele energimengden blir tatt ut i effekt. Det blir den ikke.

Tapet fra oljen er pumpet opp – til effekten blir tatt ut «via gummi til asfalt» er formidabel. Det effekttapet har ikke den fornybare (elektriske) kraften. Resultatet er at fossile energikilder blir overvurdert.

Til tross for IEAs oppdagelse av solkraft, er det altså et stykke igjen til at de likebehandler fossile og fornybare energibærere i statistikken. Når det skjer, vil IEA innse at de fornybare kildene fortjener enda større oppmerksomhet i World Energy Outlook. Det vil gjøre investorer og finansfolk enda mer interessert i rene energiformer – og mindre interessert i fossile investeringer.