IAEA-sjef ber Russland og Ukraina respektere kjørereglene for å unngå atomkatastrofe

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har helt siden den russiske invasjonen i februar i fjor vært bekymret for sikkerheten ved atomkraftverket, som ligger i den sørøstlige delen av Ukraina. Det har flere ganger vært kamper tett ved anlegget, og strømutkobling har rammet kjølesystemet for reaktorene.

Med alle spekulasjonene om en forestående ukrainsk motoffensiv er det økende uro i IAEA for at atomkraftverket kan komme til å ligge midt i en sone med aktive kamper.

Må ikke bli mål

IAEA-sjef Rafael Grossi har orientert FNs sikkerhetsråd om sine forslag for å skjerme kraftverket for krigshandlinger. Grossi, som inspiserte anlegget i mars, sa til ambassadørene i sikkerhetsrådet at kraftverket ikke under noen omstendigheter må bli mål for angrep.

Grossi la til at kraftverket ikke må bli brukt som lagerplass for ammunisjon eller fungere som base for tyngre militært utstyr, stridsvogner og personell.

IAEA-sjefen framholdt at all innsats må rettes mot å sikre at atomkraftverket til enhver tid får tilgang til strøm, og at alle systemer og komponenter som er nødvendige for driften, må beskyttes mot angrep og sabotasje.

Vil tjene alle

– Jeg ber alle parter om at disse reglene blir etterlevd. De er ikke formulert for å svekke en part overfor den andre, men vil tjene alle involverte, sa Grossi.

Atomkraftverket i Zaporizjzja sto for 20 prosent av kraftproduksjonen før krigen og var i drift i noen måneder etter invasjonen, til tross for russiske beskytning. Nå har det vært stengt siden september i fjor. Ingen av de seks reaktorene fra sovjettiden er i drift, men det er viktig å holde på strømforsyningen for å kjøle dem ned.