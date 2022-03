IAEA: Dypt bekymret over sikkerheten ved ukrainske kjernekraftverk

I en video som IAEA la ut på sine egne hjemmesider onsdag kveld, sier direktør Rafael Grossi at behovet for å forebygge en atomulykke blir mer påtrengende for hver dag.

Russiske styrker tok kontroll over det nedstengte kjernekraftverket i Tsjernobyl etter invasjonen i februar. Tirsdag advarte ukrainske myndigheter om at russerne hindret forsøk på å få kontroll over skogbranner inne i det avstengte området.

Ukraina har 15 atomreaktorer, og flere av dem er nå under russisk kontroll. Grossi sier han håper IAEA kan sende eksperter for «å ivareta sikkerheten ved de kjernefysiske anleggene og forebygge risikoen for en alvorlig ulykke som kan true både mennesker og miljøet».

– Intense møter har pågått i mange dager nå, men et positivt resultat uteblir. Til tross for dette fortsetter den urovekkende situasjonen, og behovet for å avverge en atomulykke blir mer presserende for hver dag som går, sier Grossi.