I Sauda skaper de nye bussruter i sanntid - basert på passasjerenes behov

Flere av de faste bussrutene i Sauda hadde nesten ikke passasjerer. Derfor bestemte kollektivselskapet Kolumbus seg for å tenke nytt da de skulle ut med nytt anbud for Ryfylke Nord. De la ned flere av bussrutene i Sauda og lanserte bestillingstjenesten HentMeg.

Tjenesten fungerer ved at en minibuss tar opp passasjerer etter først-til-mølla-prinsippet. Passasjeren bestiller tur på nett eller telefon, oppgir hente- og stoppested, og tidspunkt. Minibussen henter passasjerene med et slingringsmonn på 15 minutter til avtalt tid. Beskjed på sms like før henting, angir eksakt tidspunkt.

Forskjellene på HentMeg og ordinære hentetjenester er at turen ikke må bestilles dagen før. Disse fleksible bussrutene oppdateres kontinuerlig i sanntid.

Norsk datahjelp fra Canada

Programvaren for å kunne lansere en slik fleksibel tjeneste måtte Kolumbus til Vancouver i Canada for å finne. Der hadde Kristoffer Vik Hansen, som opprinnelig kommer fra Randaberg utenfor Stavanger, startet opp gründerselskapet Spare Labs i 2015. Han dro dit i 2010 for å ta en bachelor i Integrated engineering ved University of British Columbia, og trivdes så godt at han valgte å bli.

– Jeg traff et utrolig godt team på universitetet. Vancouver har godt med talent og gode støtteapparat fra både industri og stat, forklarer han som grunn til å etablere seg i Canada i stedet for i Norge.

Spare Labs’ algoritmer som ligger til grunn for HentMeg, bruker historiske og sanntidsdata for intelligent å sy sammen de beste rutene så kjapt som mulig basert på tusenvis av sanntidskalkuleringer og maskinopplæringsprinsipper.

– For å gjøre dette sømløst for sluttbrukerne, setter vi sammen ruter på under 0,3 sekunder. Vi driver baksystemet for HentMeg, inkludert sjåførgrensesnittet, rutegenerering, samkjøringsmotoren og analysesystemet. Kolumbus lagde grensesnittet ut mot passasjerene basert på vår åpne API, sier han.

Pilot-prosjekt

Avtalen med Kolumbus er det første sanntidssystemet for bestillingsbuss i Skandinavia. Med lanseringen 1. juli, ble Sauda først ut. Her skal Kolumbus teste ut HentMeg de neste to årene.

Flere steder i Rogaland med lite kundegrunnlag, er aktuelle for tilsvarende tilbud. Utenom å gi et bedre, og samtidig billigere, busstilbud i områder med få passasjerer, kan Kolumbus oppdage hvilke ruteønsker som går igjen på bestillingene. Det kan vise hvor det er kundegrunnlag for faste ordinære bussruter.

FLEKSIBEL: Denne minibussen kjører rundt i Sauda uten fast rute. Dagens ruter legges opp i sanntid etter passasjerenes bestillinger. Foto: KRISTOFFER VIK HANSEN/SPARE LABS