I luke 11 ligger trådløse sportsøretelefoner med støyreduksjon

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag for å prøve lykken.

I luke elleve kan du vinne WI-SP600N fra Sony – trådløse sportsøretelefoner med støyreduksjon.

Få enda bedre treningsøkter og sportsaktiviteter med de trådløse WI-sportsøretelefonene. Digital støyreduksjon, modus for omgivelseslyd og et lett trådløst design gjør at du kan nyte musikken slik du ønsker uten hindringer. Øretelefonene passer perfekt for deg som er i mye aktivitet, men fortsatt ønsker kvalitetslyd på musikken din.

Premien har en verdi på 1400 kroner og er levert av Sony.

Les mer om øretelefonene her.

Alt du trenger å gjøre er å svare på spørsmålene og legge igjen navn, telefonnummer og adresse.

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i dag - vinneren blir trukket mandag 17. desember.

Retningslinjene for TUs julekalender finner du her.

Vi trekker én vinner hver dag frem til nyttårsaften.

Lykke til!