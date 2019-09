I løpet av ett år i Nordishavet skal klimaforskere fra 19 få større forståelse av global oppvarming

Forskere fra 19 land skal undersøke Arktis som oppvarmingens episenter og øke forståelsen av global oppvarming. Datene som samles inn, skal bli brukt av klimaforskere over hele kloden.

Forskningsskipet reiser fra Tromsø og skal tilbringe ett år i isen i Nordishavet. Ekspedisjonen har fått navnet Mosaic. I løpet av året skal 600 forskere være om bord i ulike perioder.

Historisk polarekspedisjon

– Vi er som en maurtue her. Vi har noen problemer i siste øyeblikk, men vi ordner det. Vi tar av i kveld, sier ekspedisjonsleder Markus Rex ved det tyske forskningsinstituttet Alfred Wegener Institute.

Det har aldri før blitt gjennomført en arktisk ekspedisjon i dette omfanget.

Den tyske isbryteren Polarstern vil kunne drive over det sentrale Arktis, i en region som ellers har vært utilgjengelig, i vinterhalvåret på den nordlige halvkule. De som er stasjonert under oppdraget, vil møte lange perioder med mørke og temperaturer ned mot minus 45 grader.

Inspirert av Fridtjof Nansen

Forskerne skal følge ruten fra Fritjof Nansens berømte ekspedisjon på slutten av 1800-tallet.

Ekspedisjonen låner også en idé fra polfareren, som utnyttet havstrøm for å klare å drive rundt i sentrale Arktis. Isen i Nordishavet er for tykk selv for isbrytere å trenge gjennom, skriver New Scientist.

Over 70 vitenskapelige institutter fra nesten 20 land har arbeidet for å få polarekspedisjonen til å skje.