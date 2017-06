– I løpet av de neste fem årene er planen å bygge en skipsflåte med 15 til 25 «kjempeseilskip»

Store supertankere drevet av bunkersolje er hva de fleste ser for seg når de tenker på shippingbransjen. Men flere firmaer satser nå på på den grønne bølgen, og er i ferd med å undersøke mulighetene for å gjøre god butikk ved hjelp av vind og seil.

Selv om det eldste kjente seilskipet er 6000 år gammelt og avbildet i Egypt, betyr ikke det at seilskip er forvist til sports- og hobbybruk. Blant annet er danske Mærsk, som eier verdens største containerskip, nå i gang med å undersøke muligheten for vindteknologi på containerskipene sine.

Dette gjør de som et ledd i den grønne omstillingen som nå er i vinden.

I tillegg til det danske rederiet melder også Hamburg-rederiet Sailing Cargo om et enormt seilskip som skal drives av bare vind.

Det skriver csr.dk, et nettsted om bærekraftig forretningsdrift.

Containerskip forbundet med forurensning

Ofte er det personbiler og lastbiler som blir utpekt som de største synderne innen forurensning.

Men shippingbransjen har unektelig også en stor del av ansvaret. De store containerskipenes bruk av bunkerolje som drivstoff, forårsaker nemlig store utslipp av blant annet sot, nitrogen, svovel og karbondioksid under forbrenningen.

Ifølge csr.dk slipper de 16 største containerskipene i verden årlig ut like mye svovel som alle personbilene i verden, og det er beregnet at opptil 60.000 mennesker dør for tidlig grunnet utslipp fra skipene.

Sju forsyningsskip: Statoil krever at skipene bygges om til å kunne gå på batteri og ta imot landstrøm

Seil gir stor effekt

Sailing Cargo har utviklet et skip som kalles Ecoliner – et firemastet frakteskip hvor mastene er satt opp i en såkalt DynaRig som gjør at seilene kan fjernstyres elektronisk, og de kan settes eller reves på syv minutter.

Sammenlignet med Mærsks Triple E-skip kan skipet virke veldig lite, men effekten for miljøet er slett ikke uvesentlig.

Ecoliner har et deplasement på cirka 12.000 tonn og en kapasitet på 476 TEU (20-fots containere), mens Mærsks Triple E-skip har en kapasitet på mer enn 18.000 TEU. Til gjengjeld vil bare ett enkelt Ecoliner-skip spare miljøet for 30-40.000 tonn CO2 per rute.

Ser man på Sailing Cargos planer, vil det raskt lønne deg.

– Vi vil sette det første skipet i drift i sommeren 2018. I løpet av de neste fem årene er planen å bygge en skipsflåte med 15 til 25 «kjempeseilskip» sier Uwe Köhler, som er strategisk utviklingsleder hos Sailing Cargo, ifølge csr.dk.

I en brosjyre om Ecoliner-skipet går det fram at skipet vil bli utstyrt med i til sammen 4000 kvadratmeter seil, og når vindforholdene ikke gjør det mulig å holde den optimale seilehastigheten på 12 knop, vil en dieselelektrisk drevet propell kobles inn, slik at skipet er sikret framdrift.

Planene har eksistert lenge: Dette skipet skal seile med last

Japan vil også være med

Det japanske rederiet NYK Line, som er et av verdens eldste shippingselskaper, har satt seg som mål at de senest i 2050 skal ha en utslippsfri flåte. Derfor har de startet prosjektet Super Eco Ship 2030, som er et skip hvor framdriften er basert på en kombinasjon av seil, solpaneler og brenselceller. Dette vil ifølge planen gi en CO2-innsparing på 69 prosent.

Vittorio Garroni, som er en av konstruktørene på prosjektet, forteller at NYK Super Eco Ship 2030 for tiden bare er et «drømmeskip». Ifølge ham mangler det fremdeles noen års forskning før skipet kan realiseres.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.dk