I løpet av 30 dager 3D-printer dette selskapet et helt rakettskrog

Selskapet, med hovedkontor i Long Beach, California, er bare fem år gammelt. Selskapets nisje er raketter laget med additiv teknologi, det vil si 3D-printing. Nå har Relativity Space hentet hjem sin første regjeringskontrakt. Det melder Techcrunch.

Det er Lockheed som ønsker å bruke den 3D-printede raketten som en del av arbeidet med NASAs eksperimentelle Tipping Point-program. Der jakter myndigheten ny romteknologi som kan bidra til raskere utvikling innen et stort antall områder. For dette formålet er 14 selskaper invitert.

Systemer for supernedkjølt drivstoff

Lockheed har fått i oppdrag å utvikle og teste et dusin forskjellige systemer for supernedkjølt drivstoff, inkludert flytende hydrogen, i samarbeid med Nasa. Til oppskytingen skal man bruke raketten fra Relativity Space. Siden alle testene må utføres i ett og samme fartøy som er i bane, er det en ganske komplisert konstruksjon og oppgave. For dette formålet har Lockheed mottatt et budsjett som tilsvarer rundt 830 millioner norske kroner.

Hvorfor er 3D-printede raketter egnet for akkurat dette oppdraget?

De kryogene kjøleanleggene må fylles og testes så sent som noen få øyeblikk før oppskyting, og dette krever en rekke modifikasjoner som vil være veldig dyre med vanlig produksjonsteknologi.

– Hvis du tar verktøyene som brukes til produksjon i dag, skiller de seg ikke mye fra hvordan de så ut for 60 år siden. Dette er gigantiske, faste maskiner som ser imponerende ut, men som faktisk bare skaper en form eller gjenstand som er designet for hånd. Og det tar 12–24 måneder å gjøre det, sier Tim Ellis, grunnlegger av Relativity Space og administrerende direktør i Techcrunch.

Endrer form via programvaren

Nå 3D-printer firmaet hans et spesialtilpasset kappe som sitter rundt nyttelasten, den øverste delen som skal bære det vitenskapelige eksperimentet, med den nødvendige tilgjengeligheten. Og det går fort.

– Vår tilnærming med 3D-print betyr at vi kan trykke en hel kappe på mindre enn 30 dager. Det er også programvaredefinert, så vi kan bare endre filen for å endre dimensjoner eller form. Til tross for at oppdraget ligger tre år fram i tid, vil det alltid være endringer i siste øyeblikk når du nærmer deg oppskytingen, og vi kan håndtere det. Ellers måtte vi spikret designet allerede nå, sier han.

Selskapet skriver nå ut raketten for selskapets første testflyging i bane, som vil finne sted i 2021.

Denne artikkelen ble først publisert av NyTeknik.