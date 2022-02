I dette Black Hawk-helikopteret er det ingen pilot om bord

Det er over 43 år siden første UH-60A Black Hawk ble levert til den amerikanske hæren, men det er fortsatt nye milepæler å passere for helikoptertypen.

Sist lørdag fløy et ubemannet Black Hawk for første gang.

Testinga ble gjennomført i samarbeid mellom helikopterprodusenten Sikorsky og det amerikanske forsvarets forskningsinstitutt, Darpa, som ledd i et utviklingsprogram knyttet til autonomi.

To, én eller ingen i cockpit

Både Sikorsky og Darpa sendte ut pressemeldinger om dette tirsdag. Ifølge partnerne har de så langt gjennomført to ubemannede flygninger.

Den første flygningen fant sted 5. februar, og to dager senere var Black Hawk-maskinen oppe igjen en tur alene. Testhelikopteret har den passende registreringa N60OPV som spiller på «Optionally Piloted Vehicle».

Dette foregikk fra den amerikanske hærens anlegg ved Fort Campbell i Kentucky, like nordvest for Nashville. Ifølge Sikorsky lyktes de med å demonstrere full autonomi der helikopteret tok av, fløy i normal høyde og hastighet i et simulert bymiljø før det landet igjen etter en halvtime.

Første flygning med ubemannet Black Hawk.

Teknologien knyttet til autonomi har Sikorsky samlet inn under navnet «Matrix» som igjen danner basisen for Darpa-programmet «Aircrew Labor In-Cockpit Automation System» (Alias).

Målet er å ta fram et fleksibelt system med ulike nivåer autonomi som kan installeres i en rekke flytyper – et mer sømløst samspill mellom mennesker og maskiner som kan styrke flysikkerheten og bidra til mer effektive operasjoner.

Da vil det være opp til hva som kreves i det aktuelle oppdraget og situasjonen hvorvidt et helikopter som Black Hawk drar på oppdrag med to, én eller ingen flygere i cockpit.

Alias handler med andre ord om langt mer enn å gjøre deler av den amerikanske hærens Black Hawk-flåte autonom, men like gjerne å øke flysikkerheten også når det er to mennesker lengst fram i flymaskinen. Og kan ikke minst bidra til å lette arbeidsbyrden for flygerne som i stedet kan konsentrere seg om andre deler av oppdraget.

Forsøker å selge til Norge

Helikopteret som er benyttet nå er en ombygget «ur-Black Hawk», det vil si A-versjonen som ble bygget for Hæren i perioden 1977-1989. I løpet av den kommende måneden er planen at Alias-programmet skal fly en UH-60M fra Fort Eustis ved Newport News i Virginia.

Sikorsky startet opp Matrix-programmet for ni år siden og mot slutten av 2013 stilte den amerikanske helikopterprodusenten topptungt på Sola i et møte med norske operatører for å snakke om teknologi de jobbet med. Da hadde testplattformen Sara (Sikorsky Autonomous Research Aircraft), et S-76B, nettopp fløyet.

Dette er teknologi som er tenkt brukt også i Sikorskys kandidater i USAs pågående helikopteranskaffelse «Future Vertical Lift» (FVL) der de stiller med Raider X og Defiant X i samarbeid med Boeing.

De konkurrerer med Bell og deres V-280 Valor og 360 Invictus i henholdsvis FLRAA- og FARA-konkurransen.

Sikorsky er en dominerende aktør på norsk sokkel med sine S-92A-helikoptre, og produsenten satser nå tungt på å selge også H-60 Black Hawk til Norge som er på jakt etter nye helikoptre til Hæren og Spesialstyrkene.

Det er heller ikke usannsynlig at det kan komme et nytt Seahawk-framstøt, etter at forsvarsminister Odd Roger Enoksen onsdag varslet at han og departementet på nytt vurderer muligheten for å heve NH90-kontrakten og se etter en annen løsning for maritim helikopterdrift.