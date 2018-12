I dagens luke trekker vi 4 vinnere av et morsomt alternativ til skjermbasert lek

Playfinity er et norsk selskap startet av 5 fedre som ønsker å gi barn i alle aldre et morsomt alternativ til skjermbasert lek. Kjerneproduktet til Playfinity er det de kaller for selve spillkonsollen. Det er en robust liten datamaskin som registrerer alle bevegelser. Den inneholder aksellerometer, gyroskop, kompass, barometer, trykknapper og magnetsensorer.

Denne spillkonsollen ble satt inni en polyuretanball, og kan brukes til både kasting og fotballtriksing. Playfinity kobles gjennom bluetooth til mobilen hvor man kan laste ned forskjellige apper med spill. Etter at Playfinity er koblet til registreres bevegelsene som poeng og lyder. Det blir et sosialt og aktivt spill sammen for barn, venner og familier.