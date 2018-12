I dag trekker vi to vinnere av både batterilader og Bluetooth-aktivert batterimonitor

Det er desember, det er førjulstid og det betyr at det også er kalendertid. Vi tar som vanlig på oss julenisselua og deler ut premier til trofaste og nye lesere.

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag i hele desember for å prøve lykken.

I kalenderluke nummer åtte trekker vi to heldige vinner av en pakke fra CTEK. Pakken innholdet både CT5 Time to Go og Battery SENSE.

CT5 Time to go er en svært brukervennlig 12V, 5 amp bilbatterilader. Det unike med denne laderen er at du har fullstendig kontroll over fremdriften på ladingen og vet hvor lang tid som gjenstår, slik at du kan planlegge dagen deretter. CT5 TIME TO GO bruker en avansert teknologi for å kunne konstant overvåke batterikapasiteten og tilstanden, og ta grep når det trengs. Verdi 999 kroner.

Battery SENSE er en Bluetooth-aktivert batterimonitor, som gir enda mer informasjon om kjøretøyets batteri – og bidrar til å hindre unødvendige havarier og maksimerer batteriytelsen. Enheten er enkel å installere, og du får informasjonen gjennom gratis app på iPhone eller Android. Verdi 599 kroner.