I dag kan du vinne en kombinert skru- og boremaskin fra Bosch

Det er desember, det er førjulstid og det betyr at det også er kalendertid. Vi tar som vanlig på oss julenisselua og deler ut premier til trofaste og nye lesere.

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag i hele desember for å prøve lykken.

I luke 15 ligger det en bor- og skrumaskinen fra Bosch. GSR 12V-15 FC er en kompakt maskin med 5-i-1-system, som egner seg for et spekter av oppgaver. Maskinen kommer med magnetisk og låsbar bitsholder, bore-chuck, samt vinkel- og eksenterforsats. Denne lille maskinen er dessuten proppet med kraft og har et dreiemoment på 30 Nm.

Premien har en verdi av 1.548 kroner.