I dag kan du vinne 24 timers trådløs lyd - så du kan perfeksjonere spillet ditt

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag i hele desember for å prøve lykken.

I kalenderluke 21 trekker vi en heldig vinner av Plantronics RIG 800 HS. Det å perfeksjonere spillet sitt krever uavbrutt fokus. Derfor leverer trådløse RIG 800HS opptil 24 timers trådløs lyd og lett komfort – slik at du kan fokusere i lange periode av gangen. Øreputer av minneskum bekjemper tretthet og øker lydisoleringen for en oppslukende opplevelse. Den lette, slitesterke rammen inneholder et selvjusterende hodebånd som jevnt fordeler vekten for å redusere trykket. RIG 800 har flere justeringspunkter for å oppnå en passform som gjør at du kan utføre ditt beste.