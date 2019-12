I dag kan du få hjelp med juleflesket: i julekalenderen kan du vinne en Fitbit klokke og smartvekt

Det er desember, det er førjulstid og det betyr at det også er kalendertid. Vi tar som vanlig på oss julenisselua og deler ut premier til trofaste og nye lesere.

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag i hele desember for å prøve lykken.

Fitbit Versa 2 er den siste smartklokken fra Fitbit - nordmenns favoritt wearable. Den har selvfølgelig pulsmåling på håndleddet gjennom hele døgnet - også når du sover - samt skrittelling og oversikt over aktiviteter du gjør. Du finner treningsprogram på selve klokken, og i appen, og den tilbyr en rekke apper og en bred oversikt over alt fra notifications til din helsestatus. Sammen med smartvekten Fitbit Aria Air, som også er i dagens kalenderluke, holder du julekaloriene under kontroll.

Les mer om Fitbit Versa 2 og Aria Air her!

NB: Julekalenderen er laget av Teknisk Ukeblad Medias kommersielle byrå Delta V, og har ingen sammenheng med redaksjonelt arbeid.