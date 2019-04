Hydros Alunorte-raffineri kan være i full drift om få uker

Hydros aluminaraffineri i Brasil som i fjor måtte stenge på grunn av alvorlige miljøutslipp, kan være tilbake i full produksjon i løpet av få uker.

Dato for når produksjonen kan gå fra halv maskin til full maskin er foreløpig ikke satt. Det er opp til en føderal domstol, skriver Dagens Næringsliv.

Alunorte-fabrikken måtte stenge i februar i fjor etter at kraftig uvær førte til at fabrikken slapp ut ubehandlet regnvann. Hydro fikk senere lov til å drive fabrikken på halv maskin.

Statsadvokat Ubiratan Cazetta i Brasil sier til DN at myndighetene har fått tilbake troen på at Hydro vil klare å håndtere tilsvarende uvær etter en rapport fra konsulentselskapet Rambøll. Han sier de fikk teste dette forrige uke, for da kom det like mye regn som det kom i februar i fjor som førte til stengingen.

Ifølge DN kan anlegget være tilbake i full produksjon før Hydro-sjefen Svein Richard Brandtzæg går av 8. mai.

Pressekontakt i Hydro Erik Brynhildsbakken sier det er for tidlig å si når produksjonen kan gå som normalt igjen.