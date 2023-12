Hydrogen-mysteriet på Nyhamna: Førte til eksplosjon hvor en operatør ble slengt i bakken

27. mai i år, mens Nyhamna prosessanlegg var stengt ned i forbindelse med en revisjonsstans, selvantente en skumdråpe fra vaskevann som ble tappet fra et kjølesystem.

Beredskapsorganisasjonen på anlegget ble mobilisert og anlegget evakuert. Det ble konstatert at det var dannet hydrogengass i systemet – som ikke stammet fra den ordinære produksjonen på anlegget.

Til tross for at årsaken ikke var helt klarlagt, startet vedlikeholdsarbeidet etter hvert opp igjen. 11 dager senere smalt det. Bokstavelig talt.

7. juni kom en blanding av gass, væske og skum ut av ventilen – som eksploderte. Operatøren ble smelt i bakken av trykkbølgen.

Operatør Gassco og driftsansvarlig Shell jobbet på spreng for å finne ut hvordan det kunne være dannet hydrogengass.

Svaret var noe helt annet enn de først trodde.

Bakterieproblemer

Mari Kvadsheim i Shell var granskingsfasilitator etter hendelsen. Foto: Shell

Hvert fjerde år gjennomføres det en større revisjonsstans på Nyhamna prosessanlegg. Anlegget behandler og eksporterer gassen som kommer fra feltene Ormen Lange, Aasta Hansteen og Dvalin i Norskehavet.

I forbindelse med sommerens stans skulle det blant annet gjennomføres vedlikehold i hjelpekjølesystemet, et system på totalt seks kilometer, som kjøler utstyr som ikke er i direkte kontakt med hydrokarboner på anlegget.

– Fra start har det vært problemer med partikler i systemet. Operatører beskriver det som en brun pølse med fast stoff som kommer ut, som de må tømme ut fra systemet før oppstart, sier Mari Kvadsheim i Shell, som var granskingsfasilitator etter hendelsen.

Da Nyahamna-anlegget ble utvidet i 2017, ble det også lagt til en ny sløyfe i kjølesystemet. Etter dette fikk man økte problemer med bakterier i systemet.

Det er dermed nødvendig med en full vask av systemet, forklarer Kvadsheim.

Da de skulle lufte ut etter å ha gjennomført den første delen av vasken av systemet, skjerdde det noe uventet. Foto: Shell

Full vask

Det er første gang de gjennomfører en komplett rens av dette kjølesystemet. Det innebærer at systemet vaskes i to omganger.

I første vasketrinn tilsettes vannet et melkesyrebasert rengjøringsmiddel og overflateaktivt middel – altså såpe. Dette skal sirkulere i systemet på 60 grader i 12 timer før det tømmes ut. Systemet skal på nytt fylles med ferskvann og det skal luftes ut.

I andre vasketrinn tilsettes sitronsyre, såpe og et middel som skal øke pH-en i systemet. Så gjentas den samme prosessen.

27. mai går de altså i gang.

Kontraktøren har gjort lignende operasjoner tusenvis av ganger og kjenner Nyhamna godt. Når de skal lufte ut etter det første vasketrinnet, skjer likevel noe uventet.

En avkuttet IBC – en åpen plasttank – skal ta imot vannet som kommer ut av systemet. Det er her en dråpe eller boble med skum antenner idet den kommer ut av ventilen – og brenner med en rødgul farge. Operatøren stenger ventilen etter et par sekunder, og flammen forsvinner.

– Da var det selvfølgelig mye spørsmål rundt hvordan vi kan ha noe som brenner i et vannsystem som ikke er i kontakt med hydrokarboner, sier Kvadsheim.

Energien som ble skapt ved at bobler i skummet bristet, har trolig vært nok til å tenne på hydrogenet som kom ut av denne krana. Det skal da ha brent med en rolig flamme. Foto: Shell

Antent av bobler som bristet

– Dette ble selvfølgelig varslet som en hendelse på Nyhamna. Det ble startet en gransking, forklarer Kolbjørn Nerland, som er leder for driftoptimalisering i Shell.

Shell mistenkte ganske raskt at det var snakk om hydrogen i systemet. De koblet på operatør Gassco og fikk inn en ekspert som er professor i brannsikkerhetsfag.

Eksperten bekreftet at det var mulig at hendelsen skyldtes hydrogen. Hydrogen brenner vanligvis med blå flamme, men andre stoffer i systemet kan forklare at flammen likevel var rød.

Hydrogen trenger svært lite energi for å antenne. I dette tilfellet har trolig energien som ble skapt ved at bobler i skummet brast, vært nok.

Kolbjørn Nerland i Shell forklarer at det ble varslet etter den første hendelsen og at det ble satt i gang en gransking. Foto: Shell

– Det var ingen skade på personellet. Det hele foregikk kontrollert og rolig, og operatøren som var i nærheten, stengte ventilen etter få sekunder. Det var likevel åpenbart for personen som sto der, at dette var en alvorlig hendelse, sier han.

Prøver ble sendt til tester i et laboratorium, som bekreftet at det var snakk om hydrogengass.

– Vi mistenkte da at gassen kom fra bakterier i systemet, fordi vi visste at noen av bakteriene her kunne produsere hydrogen som et biprodukt, forklarer Nerland.

Hypotesen de jobbet ut fra, var at måten systemet var designet på, gjorde at hydrogen fra bakterier kunne akkumulere over tid i de høyeste punktene og at det kunne bli konsentrert nok til at det kunne antenne.

Så sa det «pang»

Hydrogen er spesielt fordi det skal lite til for at det antennes, og det har svært mye kraft til å være så lett. Det bør altså håndteres på et sted hvor det ikke er farlig om det tar fyr, og et sted hvor det kommer seg ut – siden det er det letteste atomet vil det fort forsvinne i lufta.

– Hydrogenet som kom ut med skummet, brant med en rolig flamme, og eksperten var tydelig på at hydrogen i dette miljøet gir en håndterbar risiko for eksplosjon, sier Nerland.

Det ble gjort målinger av hydrogen i systemet, og det ble gjort en risikovurdering. Konklusjonen var at det var snakk om lave mengder og at det var mulig å fortsette operasjonen.

– Så vi gjorde et valg om å fortsette aktiviteten, men med ekstra sikkerhetstiltak, forteller han.

I praksis vil det si at de startet vaskeprosessen på nytt. De gikk gjennom det første vasketrinnet. Det gikk fint. De begynte på det andre vasketrinnet 7. juni, hvor de sirkulerte vann med sitronsyre og ventilerte.

Ventilene er så høyt oppe at det må bygges stillas for å komme til. Slanger var koblet til ventilen, som gikk ned i en plastbeholder på bakken. Beholderen har en åpning i toppen hvor slangen er stappet nedi – en praktisk løsning, beskriver Kvadsheim.

Det var da to operatører på toppen, mens én sto på bakken for å følge med på væsken som skulle komme ut.

Det går 15 sekunder fra de åpner ventilen for å slippe luft eller gass ut – før hele plastbeholderen eksploderer med et voldsomt smell. Operatøren på bakken blir kastet bakover av trykkbølgen.

Det går 15 sekunder fra de åpner ventilen for å slippe ut luft eller gass – før hele plastbeholderen eksploderer med et voldsomt smell. Slik så den ut etterpå. Foto: Shell

Lukket beholder

Operatøren på bakken blir sendt til sykehuset for sjekk, men er forholdsvis uskadet og kommer senere tilbake på jobb. Han blir utredet for hørselsskade.

– Vi er glade for at vedkommende kom fra det uten alvorlig fysisk skade. Men det kunne gått verre, sier Nerdal.

Det store spørsmålet ble så hva som egentlig skjedde: Hvorfor eksploderte tanken etter at Shell, Gassco og eksperten hadde konkludert med at det var lav risiko?

– Det første hendelsen var ufarlig, med hydrogen som brenner av i et åpent landskap. Men hydrogen i miks med oksygen i et lukket rom – det medfører eksplosjonsfare, påpeker Nerland.

Til tross for dette ble det likevel brukt en lukket beholder, da innholdet i systemet skulle dreneres, fordi beskjeden om dette ikke kom frem.

– Vi hadde manglende styring på den biten. Det tar vi selvkritikk på og følger nøye opp. Det var praktisk og hensiktsmessig å rydde en løs slange ned i en plastbeholder for å kontrollere slangen. Så arbeidsstyringsmessig kontrollerte vi ikke at disse hele beholderne ble introdusert, sier han.

– Plastbeholderen som eksploderer har begrenset med skadeenergi. Det ville vært mer alvorlig om dette hadde skjedd i en større tank, legger han til.

Tre hypoteser

På det meste ble det dannet 20 kubikkmeter med hydrogen i døgnet i anlegget. Hva har så ført til at det er dannet hydrogengass på et sted hvor det ikke skal være hydrogen – eller hydrokarboner i det hele tatt?

Det ble koblet inn en rekke globale eksperter fra Shell-gruppen, som sammen med teamene lokalt jobbet for å finne ut av årsaken.

I alt jobbet de med tre spor for å finne frem til årsaken:

1. Det første var bakterier. Men etter den andre hendelsen, hvor hydrogenet eksploderte, ble det klart at det ikke var bakterier som var årsaken, slik de først trodde. Blant annet var mengdene hydrogen for store, og denne teorien ble utelukket.

2. Den neste var elektrolyse. Kunne det ha skjedd en elektrisk feil i anlegget som gjorde at det oppsto elektrolyse i systemet? Dette gikk de også bort fra, fordi den elektriske strømstyrken ville måtte være stor, samt at strømmen måtte passert gjennom væsken inni rørene, noe som strider mot prinsippet om at strøm alltid går «minste motstands vei». Det ble konkludert med at det var fysisk umulig.

3. Det tredje sporet var at det hadde skjedd en kjemisk reaksjon som førte til at hydrogen ble dannet. Et stikkord her er korrosjon.

Forverret situasjon

Da kontraktøren designet jobben, forventet de å finne et karbonstålrør, med et jernoksid som heter magnetitt som et beskyttende lag på innsiden av røret. I tillegg er det en forventning om bakterier i systemet, i tillegg til noen partikler og en biofilm.

De faktiske forholdene var annerledes.

Det viser seg at det beskyttende magnetittlaget har vært svekket på grunn av en biofilm på innsiden av rørveggen, en slags slimete blanding av bakterier og avfallsprodukter. Biofilmen har ført til at stoffet de tilsetter for å hindre korrosjon, ikke har kommet til magnetitten, slik at denne over tid har mistet sine beskyttende egenskaper.

Innsiden av rørene i kjølesystemet var ikke slik som de hadde forventet. Det viste seg at laget som skal beskytte mot korrosjon, var betydelig svekket. Illustrasjon: Shell

Når de så har introdusert vaskevannet, med lav pH på grunn av høyt syreinnhold, har det skjedd en kjemisk reaksjon med metallet i rørveggen.

– Det er rett og slett en korrosjonsprosess som gjør at du får hydrogen, forklarer Kvadsheim.

På grunn av den første hendelsen ble kjemikaliene i vaskevannet stående lenger i systemet enn planlagt. Vaskevannet skal dessuten varmes opp til 60 grader, og høye temperaturer øker korrosjonsraten betydelig.

Dette var med på å forverre situasjonen og kan ha ført til større hydrogenproduksjon i systemet.

Shell har siden fått bekreftet at det var en kjemisk reaksjon som var årsaken gjennom eksperimenter.

Tester i laboratorium viste at hydrogen ble dannet som følge av en kjemisk reaksjon i rørene. Foto: Shell

Utfordrende drift

For å få bukt med hydrogenproduksjonen tilsatte de lut med høy pH for å stanse korrosjonsprosessen. Det ble designet en trygg måte å tømme systemet for hydrogen på, og etter en full inspeksjon fikk de til slutt gjennomført vasken uten nye hendelser.

– Systemet ble veldig rent til slutt, og det fungerer fint i dag. Vi har tatt prøver som verifiserer at bakterietallet nå er veldig lavt, mye lavere enn i vanlig springvann, sier Kvadsheim.

Litt over to uker etter eksplosjonen, 22. juni, kunne Shell opplyse at de hadde gjort de nødvendige tiltakene for å sikre at arbeidet trygt kunne settes i gang igjen.

I alt førte hendelsene til at oppstart av anlegget ble forsinket med cirka én måned.

– Da dette sto på og vi hadde betydelig hydrogenproduksjon i et vannsystem som ikke er designet for å håndtere verken hydrokarboner eller hydrogen, hadde vi ekstreme utfordringer driftsmessig. Det satte et veldig stort press på både beredskapsorganisasjonen og driftsteamet på Nyhamna. Det var veldig utfordrende, påpeker Nerland.

Shell presiserer at de ønsker å dele erfaringene fra denne jobben fordi det avdekket en risiko som ikke har vært godt kjent i prosessindustrien, og som andre med tilsvarende systemer som tidvis blir syrevasket kan lære av.

– Dette kan nemlig også skje andre steder med tilsvarende anlegg. Vi har sett i labforsøk at hydrogen kan oppstå når jern blir eksponert mot syre i oksygenfattige forhold. Det som skjedde hos oss, kan derfor også skje andre steder, sier Kvadsheim.

Kritikk

Petroleumstilsynet var på tilsyn etter den andre hendelsen, hvor gassen eksploderte. Deres beskrivelse av hendelsen bekrefter det Shell forteller.

Petroleumstilsynet har registrert to avvik i forbindelse med hendelsene: for manglende varsling av hendelsen og manglende etterlevelse av prosedyre. Sistnevnte handler om at de 7. juni benyttet den delvis lukkede plastbeholderen selv om arbeidsordren og sikker jobb-analysen tilsa noe annet.

Det er i tillegg pekt på forbedringspunkter, og her trekker Petroleumstilsynet frem at den første hendelsen ikke ble tilstrekkelig registrert, undersøkt og gransket for å hindre gjentagelse. Her viser de til at Gassco og Shell antok at årsaken var knyttet til bakterier og fortsatte vaskejobben. Eksplosjonen gjorde det klart at det ikke var riktig.

– Beslutningen om å fortsette vaskejobben ble foretatt før granskningen var avsluttet, skriver tilsynet.

Manglende vedlikehold av kjølesystemet får også kritikk. Her påpekes det blant annet at systemet ikke hadde vært rengjort siden oppstarten i 2007, til tross for gjentakende operasjonelle problemer med bakterieavfall som har tettet til filtre og utstyr.

Linda Nordbø i Gassco sier at det viktigste i denne typen hendelser er sikkerheten for alle som er tilknyttet anlegget. Foto: Arash A. Nejad

Alvorlig

Gassco er operatør på anlegget. Til TU sier pressetalsperson Linda Nordbø at det er alvorlig med en såpass lang forlengelse av en planlagt stans.

– Samtidig er det viktigste for oss i denne typen hendelser at sikkerheten for alle som er tilknyttet anlegget, har øverste prioritet. Vi hadde godt planverk og god samhandling med Shell for å ivareta sikker og trygg oppstart av anlegget, sier hun.

Gassco har iverksatt en revisjon for å finne ut årsakene og for å ta læring av hendelsen.