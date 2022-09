Et nyutviklet styringssystem skal gi en mer effektiv styring av aluminiumsproduksjonen. I tillegg vil oppgradering av utstyr på elektrolysecellene bidra til økt produksjon, redusert strømforbruk og lavere CO 2 -utslipp.

Dette vil til sammen gi aluminiumsverket en årlig besparelse på rundt 6 millioner kroner, skriver Hydro i en pressemelding.

– Det er inspirerende at Hydro Årdal kan gjøre produksjonen av et kritisk viktig materiale enda bedre. Med denne investeringen reduserer vi strømforbruket tilsvarende forbruket til over 400 husstander i Norge og CO 2 -utslippene med 1500 tonn, sier fabrikksjef Wenche Eldegard ved Hydro Årdal.

Teknologien kan tas i bruk på flere verk og vil gi betydelige effektivitetsforbedringer, påpeker hun.

Siden 2017 har Hydro investert over 700 millioner i Årdal.

– På tross av krevende tider i Europa og svekkede markeder for aluminium har vi langsiktige ambisjoner på aluminiumsverkene i Norge, sier Eldegard.