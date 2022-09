Hydro reduserer aluminiumsproduksjonen

På grunn av lavere etterspørsel etter aluminium har Hydro besluttet å redusere aluminiumsproduksjonen ved Hydro Karmøy og Hydro Husnes.

Hydros konserndirektør Eivind Kallevik sier årsaken er situasjonen i den europeiske økonomien.

– Den ekstraordinære situasjonen i europeisk økonomi og energimarked gir en usikker markedssituasjon og en svakere etterspørsel etter aluminiumsproduktene våre. Selv om 50 prosent av Europas produksjonskapasitet for primæraluminium har blitt midlertidig eller permanent stengt i løpet av det siste året, fører nå fallet i etterspørsel til en oppbygging av lager som gjør det nødvendig med ytterligere tiltak, sier Kallevik i en pressemelding.

Opptil 130.000 tonn

Beslutningen vil føre til en årlig reduksjon i produksjonskapasiteten på 110.000-130.000 tonn primæraluminium, inkludert produksjon som nylig er tatt ut for ordinært vedlikehold og ikke startet opp igjen.

I august stanset Hydro produksjonen av aluminium ved det majoritetseide aluminiumsverket Slovalco i Slovakia, og de har også tidligere redusert produksjonen på Husnes og Karmøy.

Reduksjonen som kunngjøres nå, kommer i tillegg til dette.

Midlertidig reduksjon

Hydro skriver i pressemeldingen at beslutningen om redusert produksjon ved Hydro Karmøy og Hydro Husnes ikke vil påvirke bemanningen eller føre til permitteringer ved aluminiumsverkene.

De understreker at det er en midlertidig reduksjon, og at de vurderer de langsiktige markedsutsiktene for aluminium som positive.

Prosessen med å ta ned produksjonen vil starte om kort tid. Det er ventet at Hydro Husnes og Hydro Karmøy vil nå de nye produksjonsnivåene innen utgangen av 2022.