Hydro byr 2,7 milliarder for islandsk aluminiumverk

– Budet viser at vi har stor tro på aluminium, som er det metallet i verden som har den største etterspørselsveksten globalt. Vi mener at det er avgjørende at vi er til stede gjennom hele verdikjeden for å skape verdier basert på denne veksten og fremme en bærekraftig praksis i vår globale virksomhet, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en børsmelding mandag morgen.

Flere selskaper

Hydro byr for å overta Rio Tintos eierandel i Isal. Budet omfatter også det nederlandske anodeanlegget Aluchemie og den svenske aluminiumfluoridfabrikken Alufluor.

Dersom kjøpet godkjennes, ventes det at en transaksjon kan gjennomføres i andre kvartal i år.

Isal produserer i dag 210.000 tonn flytende metall basert på fornybar energi. De har et nybygd støperi.

– Med Isals 210.000 tonn aluminium basert på fornybar energi, vil Hydro øke sin samlede kapasitet for produksjon av primæraluminium til 2,4 millioner tonn i 2018, og andelen som er produsert på fornybar energi til over 70 prosent, opplyser Hydro.