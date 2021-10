Hvorfor følger fjernvarmeprisen strømprisen?

Alle har trolig fått med seg at strømprisen er høy i høst. Men alle er kanskje ikke klar over at også fjernvarmeprisen stiger tilsvarende. Selv om fjernvarme ofte kommer fra avfallsforbrenning eller spillvarme, følger den nemlig strømprisen:

– Logikken er at du som fjernvarmekunde ikke skal betale mer enn om du hadde brukt strøm. Dette kommer fra et lovverk som er noen år gammelt, da verden så litt annerledes ut, sier Birger Bergesen, seniorrådgiver i NVE.

Fjernvarmeloven er fra 1986, altså før liberaliseringen av kraftmarkedet. Da var strømprisen mer forutsigbar, mens den nå svinger opp og ned i løpet av året.

Klager til NVE

Bergesen sier at det ikke er så mange regler for hvordan fjernvarmeselskapene skal sette tariffene sine. Den eneste regelen er at fjernvarme ikke skal koste mer enn strømprisen i området, målt i kilowattime mot kilowattime.

Hvis kunder mistenker at regningen de har fått er for høy, kan de klage til NVE. I høst har klagebunken vokst i takt med prisene: den siste uken har NVE fått inn 40 henvendelser, mot ti henvendelser resten av året til sammen.

– Noen stusser fordi noen selskaper forhåndsfakturerer. Da må selskapene anta både hva strømprisen vil bli og hvor mye fjernvarme kunden kommer til å bruke neste måned. Prisen skrus opp når det nærmer seg vinter, sier Bergesen.

De fleste klagene er helt ferske og ikke behandlet ennå. NVE kan pålegge fjernvarmeselskapene å sette ned prisen og betale tilbake mellomlegget. Men selv om det skulle vise seg at fjernvarmeprisen er høyere enn strømprisen, er det ikke sikkert at kunder får medhold: NVE sammenligner nemlig prisene i snitt gjennom hele året.

180 prosent flere henvendelser

Også Fortum Oslo Varme har hatt en økning i antall henvendelser til kundesenteret denne høsten. Sammenlignet med samme måned i fjor, da energiprisene var svært lave, er økningen cirka 180 prosent. Det tilsvarer omtrent prisøkningen på samme tid.

Kommunikasjonssjef Truls Jemtland sier at en betydelig andel er fra kunder med akonto-fakturering. Det er en ordning selskapet nå skal slutte med, og innen februar skal alle kunder få månedlig avregning.

Jemtland sier at de tilbyr å dele fakturaen opp i tre, eller gi betalingsutsettelse ved behov.

Slik setter Fortum Oslo Varme sin fjernvarmepris.

I Oslo kostet fjernvarmen i september 181,55 øre/kWh for eneboliger og rekkehus. Spotprisen på strøm i Oslo var 135,46 øre/kWh, men FOV legger til nettleie, el-avgift og et administrativt påslag før de setter pristaket.

Fredrikstad Varme inkluderer i tillegg elsertifikater, forbruksavgift og Enova-avgiften når de setter taket for sin fjernvarmepris. Det gjør også Statkraft i Trondheim; der ender fjernvarmeprisen på spotpris + 48,05 øre/kWh.

Lyse Neo følger en lignende modell, men har satt et pristak på 112,5 øre/kWh.

Vanskelig å regulere

– Jeg skulle virkelig ønske vi ikke hadde fjernvarme i huset vårt, sier Eistein Guldseth i Trondheim.

Eistein Guldseth i Trondheim skulle ønske han kunne koble seg av fjernvarmenettet. Foto: Helene D. Guldseth

Han bor i en kjedet enebolig hvor fjernvarme brukes til både romoppvarming og varmtvann. Fjernvarmen kommer fra Statkrafts avfallsforbrenningsanlegg på Heimdal. Guldseth synes det er vanskelig å bli klok på hvordan prissystemet fungerer.

– Jeg skjønner ikke hvorfor fjernvarme er så dyrt og hvorfor det følger strømprisen. Man vet så lite om hva det koster å drifte et avfallsanlegg og hva avfall koster, sier Guldseth.

Han synes det er vanskelig å drive aktiv sparing slik han ville gjort med strøm.

– Systemet er ikke særlig responsivt, og kan ikke slås av og på etter behov. Det tar lang tid å varme opp igjen hvis man har skrudd varmen ned. Man kan i realiteten ikke koble seg av, så vi er fanget i et monopol uten påvirkningsmulighet, mener Guldseth.

– Mest naturlig å knytte den til strømprisen

Hvis man bor i et område med tilknytningsplikt, må man være koblet til fjernvarmenettet. Man er ikke pliktig til å bruke fjernvarmen, men man må likevel betale tilknytningsavgift og en fast årlig avgift for å være tilkoblet.

Truls Jemtland i Fortum Oslo Varme ser logikken i at fjernvarmeprisen er koblet til strømprisen, siden begge deler handler om å produksjon og distribusjon av fornybar energi.

– Kundeforholdet er langt på vei likt strømkundeforholdet med innsamling av målerverdier og fakturering. Likhetene er mange, og når fjernvarmeprisen skal begrenses oppad er det mest naturlig å knytte den til strømprisen, sier Jemtland.

Han sier at kundene alltid får en liten rabatt, sammenlignet med den totale strømregningen.

Ikke koblet til strømprisen i Sverige

Selv om det finnes en del el-kjeler i fjernvarmenettet, brukes det ikke mye strøm. Slik sett blir fjernvarmen presset inn i en annen vares marked, sier Trygve Mellvang Tomren-Berg, daglig leder i Norsk Fjernvarme.

Men man skal ikke lenger enn til Sverige før fjernvarmen ikke er koblet til strømprisene.

Trygve Mellvang Tomren-Berg, daglig leder i Norsk Fjernvarme. Foto: Øystein Andreas Bjerke

– De har ikke noe pristak knyttet til strøm, men setter prisen på en annen måte. Sverige har også en betydelig høyere elavgift enn vi har i Norge, og har slik sett en noe større buffer i konkurransen når spotprisen på strøm er ekstremt lav, sier Tomren-Berg.

Han minner om at i fjor satte de historisk lave strømprisene også taket for fjernvarmeprisene. Inntektene skal dekke både varmeproduksjonen og de tunge investeringene i rørnettet.

– Fjernvarme er en rimelig ressurs som ellers ville gått til spille. Men når det er kaldt må man også bruke dyrere energi som strøm eller bioolje. Så det er ikke gi-bort-energi.

– Når presset i kraftnettet er stort, kobles elkjelene ut og gir plass til annet elektrisk forbruk. Uten fjernvarme ville man måttet bygge ut mer kraftnett, som alle hadde måttet betale for, sier Tomren-Berg.