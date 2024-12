Hvor varm blir en brannkonstabel?

Varmen treffer deg som en vegg. Kanskje flammer. Det er røyk overalt, uoversiktlig. Men du må inn. Trolig må du løfte, dra eller bære tungt.

Høyintensivt arbeid i ekstrem varme krever sin brannmann – eller -kvinne. Kroppen utsettes for store påkjenninger.

Tunge beskyttelsesklær og utstyr kan bidra til høyt stress i hjerte-karsystemet, og overoppheting er en risiko.

Både fysisk og mental påvirkning

Økt kroppstemperatur påvirker kognitiv funksjon negativt, og vi mister evnen til å resonnere klart. I tillegg reduseres den fysiske reaksjonsevnen. Risikoen for varmestress, og i verste fall heteslag, øker.

En fersk studie utført ved forskningssenteret FRIC tar for seg varmeeksponering hos profesjonelle brannkonstabler.

– Vi har undersøkt fysiologisk respons på et simulert røykdykk i ekstremt varme omgivelser. Vi har også sett på den påfølgende restitusjonsfasen, forteller Sintef-forsker Mariann Sandsund.

19 profesjonelle mannlige brannkonstabler gjennomførte et 15 minutter langt røykdykk i et toetasjes varmekammer med en temperatur på 110 til 272 °C, etterfulgt av fem minutters gange i trapp utenfor varmekammeret. Hjertefrekvens, kjerne- og hudtemperaturer ble registrert kontinuerlig under forsøket.

Stadig høyere kroppstemperatur



Brannkonstablene svelget en temperaturpille som målte kjernetemperaturen kontinuerlig. Hudtemperatur ble målt med temperatursensorer festet på huden.

– Målte eksponeringstemperaturer på godt over 250 °C viser de ekstreme temperaturene brannkonstabler kan være utsatt for, sier forsker Edvard Aamodt ved RISE Fire Research i Trondheim.

– Vi vet også fra studier i andre land at temperaturen i korte perioder kan bli mye høyere om det er snakk om innsats i en ekte brann. Dette er det viktig å være klar over.

Varmebelastningstester er nå innført som årlige obligatoriske øvelser for brannkonstabler. Men slike tester varierer mellom land og til og med innen samme land. For å sikre god helse og sikkerhet for yrkesgruppen, er mer kunnskap avgjørende.

– Fysiologiske data fra faktisk brannslokkingsaktivitet eller realistisk trening har vært mangelvare, forteller Sandsund.

Kombinasjonen av høy metabolsk varmeproduksjon, verneklær og -utstyr og varme omgivelser fører til ikke-kompenserbar varmebelastning.

– Det betyr at varmeproduksjonen overstiger varmetapet og etterlater kroppen i en tilstand av kontinuerlig temperaturøkning, forklarer hun.

Kunnskapen kan bidra til økt sikkerhet



Under et røykdykk bruker brannkonstabler luftflasker som gir omtrent 20 minutter med luft, avhengig av blant annet arbeidet som utføres. Brannslokkingsaktivitet kan gjentas flere ganger etter korte pauser med restitusjon, det vil si kjøling, hydrering og bytte av luftflasker.

Høyeste maksimale kjernetemperatur som ble målt for alle brannkonstablene samlet var 39,6 °C, mens temperaturen hos en av dem kom opp i hele 40,2 °C. Med så høye temperaturer tar det lang tid før kjernetemperaturen er tilbake på normalnivå.

Dette viser at brannkonstabler kan risikere å komme tilbake til aktivitet med høyere kroppstemperatur for hvert røykdykk, noe som kan føre til helsefarlig høye temperaturnivåer. Korte pauser på 20 minutter er altså ikke alltid nok til at kroppstemperaturen kommer tilbake til normalen.

Her monteres sensor for målinger av temperatur utenpå på jakken. Foto: Trøndelag brann- og redningstjeneste

Resultatene fra studien gir en bedre forståelse av fysiologiske responser, virkningen av verneklær og arbeidsbelastningen som oppleves av brannkonstabler under trening og operasjoner ved høy temperatur.

– Resultatene kan bidra til helsefremmende tiltak og forbedring av sikkerheten ved å justere arbeidsrutiner slik som kjølestrategier, hydrering og hvileplaner, sier Sandsund.

Forskerne mener også at økning i kroppstemperatur og hjerterytme må vurderes under reelle branner, når gjentatte røykdykk er nødvendig.

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no