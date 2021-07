Hvor tidlig kan innføringen i ingeniørfaget starte? Som 1-åring, håper forfatter

Hvordan forklarer man hva en ingeniør gjør for et barn? Akkurat det forsøker boka «Ingeniørarbeid for småtasser» å svare på. Og det lykkes den med, ifølge anmeldelsene.

«Er en bok om ingeniørarbeid i overkant for en toåring - selv din egen svært oppvakte? Niks, nei og ikke i det hele tatt», oppsummerer Dagbladets bokanmelder. Hun gir den nye serien «Grunnkurs for småtasser» en sekser på terningen.

Vil vekke nysgjerrighet

Intensjonen med bokserien var å gjøre en rekke emner tilgjengelige for små barn gjennom fargerike illustrasjoner og en enkel fortellende sakprosatekst, skriver den britiske forfatteren Jonathan Litton i en epost til TU.

Det finnes bøker om både arkitektur og ingeniørfag rettet mot de aller minste barna. Foto: Gabrielle Graatrud

– Små barn har en nysgjerrighet til verden rundt seg, og de løser stadig problemer. Ingeniør- og byggeprosjekter ser ut til å ha en magnetisk tiltrekningskraft på mange barn, og de etterligner slike aktiviteter med leker, sand, pinner og alt mulig de finner. Vi ønsket å kanalisere den nysgjerrigheten, skriver Litton.

Han vokste selv opp med to foreldre som var mattelærere, og Litton var selv mattelærer før han begynte å lage fargerike barnebøker med en fot i realfagene. I serien «Grunnkurs for småtasser» undersøker han avanserte temaer som anatomi, zoologi, arkitektur, botanikk og økonomi.

I boka om ingeniørarbeid forklarer forfatteren at ingeniører kan lage alt fra mobiltelefoner til broer, veier, raketter og fly.

– Vi håper å fremme barns naturlige nysgjerrighet, og oppmuntre barna til å se seg rundt og stille spørsmål, forteller han.

Arkitektur for barn

I boka om arkitektur forteller han om ulike konstruksjoner, hva de er laget av og hvordan de er bygget.

– Det er et forsøk på å stille og svare på barnslige spørsmål: Hvorfor er noen bygninger store og andre små? Hvorfor er noen laget av stein og andre av tre? Kan du lage et hus av snø? Jeg er selv fascinert av bygninger og har bodd fast i både telt og båt, forteller han.

Litton legger vekt på at bøkene er en første mini-innføring i ulike tema, og oppfordrer foreldre til å dikte videre til den knappe teksten på hver side.

– En av tankene bak serien er å gi barna utgangspunkt for å snakke om emnene, og at foreldre eller andre vokse kan legge til det de vet om temaet, forteller Litton.

En ambisjon er også å gjøre barna nysgjerrig på ulike fag – og kanskje om noen tiår bli inspirert til en mulig karriere.

«Er du en arkitekt? Hva vil du bygge i dag?», spør han leseren i arkitektboka.

«Kanskje du er en liten ingeniør? Hva vil du lage i dag?», avslutter ingeniørboka.

Kan påvirke rekruttering

Ragnhild Aasen Jacobsen, kommunikasjonsrådgiver i Nito, Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, synes det er fint at barn blir introdusert til ingeniørfaget. Hun lurer likevel på om 0-3 år er litt i tidligste laget.

Ragnhild Aasen Jacobsen, seniorrådgiver ved kommunikasjonsavdelingen til Nito

– Det er gøy og litt kuriøst at disse bøkene er for barn mellom 0 til 3 år. Jeg tenker det er litt tidlig med de aller minste, og vil tro at det er mer naturlig å starte å snakke om disse tingene med 3 til 6-åringer. Men pedagogene vet best når man kan starte opplæring i språk, idrett eller tekniske fag, sier hun, før hun legger til:

– Vi synes selvfølgelig det er kjempefint at barn åpner øyene for kreativiteten i våre yrker og blir nysgjerrige på å lage ting. Og de er veldig mottakelige, de små.

Jacobsen tror alle tiltak som kan fremme interesse for ingeniøryrket, potensielt kan være nyttig for en senere rekruttering.

– Vi jobber mye med å vekke interesse for våre fag blant barn, og har et nært samarbeid med vitensentrene. Vi ser verdien av å vekke interessen blant barn og unge og vise hva ingeniører gjør og hva de kan gjøre. Alt som bidrar til interesse for teknologi og ingeniørfag, er bra.