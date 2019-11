Hvor lang nedbetalingstid har en varmepumpe?

Høyere strømpriser og varme somre gjør at folk kjøper varmepumper. I tillegg begynner folk nå å bytte ut gamle varmepumper, slik som den på bildet. Prognosesenteret spår at fra 2022 vil markedet for utskifting av varmepumper være større enn markedet for førstegangskjøp.

Foto: Hilde Kari Nylund, Norsk Varmepumpeforening