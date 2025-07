Hvor blir det av batteritogene?

– Batteridrevne tog er nærmere enn du tror, skrev Jernbanedirektoratet i 2019.

Det er mulig de mente geografisk, ikke i tid. Østerrike og Tyskland hadde allerede batteritog i prøvedrift. Denne uken fikk Danmark sitt første av sju batteritog, som skal avløse gamle dieseltog.

I Norge går dieseltogene fortsatt uforstyrret på Raumabanen, Rørosbanen, Solørbanen og Nordlandsbanen.

Utrulling, ikke utvikling

Det er ikke Jernbanedirektoratets feil. De har lenge argumentert for batteritog både på Trønderbanen og Nordlandsbanen. Grunnen er åpenbar:

Med batteritog som lader i fart, trenger man ikke å bygge kontaktledning i tunneler, på bruer og andre utfordrende steder. Med kjøreledning på 25-30 prosent av strekningen, klarer batteriene resten, sa direktoratet i 2019.

Tallet blir penere etter hvert som batteriene blir bedre. Det jobbes nå med tog som skal kunne gå 200 kilometer på én lading. Da kan også Raumabanen gå på batteri.

I 2021 skrev Jernbanedirektoratets utredere at teknologien er så moden og tilgjengelig at batteritog ville bære mer preg av utrulling enn et utviklingsprosjekt.

Alle de store togprodusentene, som Siemens, Stadler, Alstom og Bombardier har batteritog. Disse togene har heller ikke like lang ventetid som de ordinære togene.

«Det er lite som skal til»

Jernbanedirektoratet anbefalte å starte med Nordlandsbanen. Når man har elektrifisert strekningen fra Trondheim til Steinkjer, kan man fortsette med batteri og stedvis kjøreledning nordover til Bodø.

Siden andre land har batteritog i drift, trengs det ingen testing, mener direktoratet.

Samtidig skrev de at hvis politikerne likevel skulle ønske å teste, kunne den flate strekningen mellom Bodø og Rognan være godt egnet.

I statsbudsjettet er det beskrevet et pilotprosjekt nettopp der. Men det står også at det er for tidlig å starte opp et prøveprosjekt. Det bør vente til man uansett skal kjøpe nytt materiell til Nordlandsbanen – en gang i fremtiden, sier departementet til TU.

Konsulentene går lenger

Jernbanedirektoratets anbefalinger fra 2023 har også blitt kvalitetssikret av eksterne konsulenter. De går enda lenger og mener at batteri er best også på Rørosbanen.

– Batteri har færre negative virkninger for friluftsliv og kulturarv enn de andre konseptene, og er vurdert til å ha en positiv virkning på pålitelighet, skriver Vista og Metier i rapporten.

Mange norske diesellokomotiver vil nå levetiden i 2030-32. Hva som skal erstatte dem skal bestemmes neste år. Da gjelder det å ta et fremtidsrettet valg.

Som Stadlers prosjektleder Stefan Baer sa til Jernbanemagasinet i 2019:

– Det vil ikke være noe problem å gjennomføre endring fra diesel- til batteridrift når dere er klare for det i Norge.