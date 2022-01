«Hvite svaner»: Russland har testfløyet det første nybygde Tu-160M

18. desember var det 40 år siden det russiske strategiske bombeflyet Tupolev Tu-160 fløy første gang.

Onsdag 12. januar fant en ny jomfruferd sted – nå med det første nybygde eksemplaret av den oppgraderte versjonen Tu-160M.

Flygningen gikk fra Kazan-fabrikken i republikken Tatarstan, 700 kilometer øst for Moskva. Den foregikk i 600 meters høyde og varte cirka en halvtime, der det stort sett handlet om å teste grunnleggende stabilitet og kontroll, ifølge Rostec.

«Blackjack»

De digre bombeflyene er i stand til å bære 40 tonn våpen og fly i en hastighet på Mach 2. Flyet har Nato-kodebetegnelsen «Blackjack», men kalles gjerne «Den hvite svane» hjemme i Russland.

I dag er det 16 operative Tu-160, og det er langt fra noen sjeldenhet at de flyr nært Norge. For eksempel 27. oktober i fjor, da 332 skvadron gjennomførte den siste testen i arbeidet med å overta Nato-beredskapen i nord med F-35A fra Evenes.

Det nærmer seg sju år siden det russiske forsvarsdepartementet meldte at Tupolev-fabrikken skulle moderniseres og Tu-160-produksjonslinja gjenåpnes. I slutten av mai 2015 varslet Vladimir Putin at det skulle anskaffes minst 50 nye Tu-160-fly.

Tu-160 «Blackjack» utenfor norskekysten onsdag 27. oktober 2021. Bildet er tatt fra en norsk F-16. Foto: Forsvaret

To og et halvt år senere var det utrullingsseremoni for det første oppgraderte flyet, som på den tida gikk under betegnelsen M2, og det var i lufta første gang 25. januar 2018.

Dette flyet var basert på et halvferdig skrog, mens flyet som fløy onsdag er det første serieproduserte eksemplaret som er bygget fra «scratch». Foreløpig er det bestilt ti fly der to av dem skal leveres i løpet av dette året.

Nye motorer

Tu-160M framstår på utsiden lik som forgjengerne fra 80-tallet, men ifølge meldinga fra Rostec er rundt 80 prosent av komponentene nye.

Eksempelvis er det en ny generasjon motorer, NK-32-02, som skal yte mer og være mer effektive enn forgjengerne og bidra til å øke rekkevidden. Hver av de fire Kuznetsov NK-32-motorene i den originale Tu-160 leverer 137 kN skyvkraft (245 kN med etterbrenner).

Tu-160M på rullebanen ved Tupolev-fabrikken i Kazan. Foto: UAC Russia

Maksimal avgangsvekt er på hele 275 tonn, og Tu-160 har en nettovekt på rundt 110 tonn. Av dette er cirka 30 prosent titan. Den største enkeltkomponenten veier seks tonn og skal bære lasten av mekanismen for de dreibare vingene. Flyet har altså variabel vingegeometri, med dreiepunktet like utenfor motorene.

Tupolev har tidligere opplyst at oppgraderinga i Kazan blant annet har bestått av installasjon av verdens største anlegg for elektronstrålesveising av titan.

Angrep syriske mål

Russernes egen definisjon på flyet er «missilbærer», som i grunn er mer presist enn «bombefly», ettersom hovedvåpnene er kryssermissiler av typen Kh/55SM/101/102/555, samt luft-til-bakke-missiler av typen Kh-15/AS-16 «Kickback».

Tu-160 ble operativ i 1987 og ble brukt i kamp første gang i november 2015.

– Mer skjellsettende er det kanskje at de strategiske luftstyrkene, for første gang i sin mangeårige historie, har brukt luftbårne kryssermissiler i en skarp operasjon. Langtrekkende bombefly av typene Tu-95 og Tu-160, som i tidligere tider primært ble betraktet som en leveringsplattform for kjernevåpen, har ved flere anledninger avfyrt konvensjonelle kryssermissiler, henholdsvis av typene Kh-555 og Kh-101, mot bakkemål i Syria, heter det i FFI-rapporten «Russlands militære intervensjon i Syria».

Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt ble missilangrepene med Tu-95 og Tu-160, støttet av Il-78 tankfly, og de levert anslagsvis 83 kryssermissiler i perioden 17–20. november 2015.