Hvis Mars vil ha norsk algesukker i sjokoladene sine, trengs 5000 tonn årlig. Men MicroA kan bli nødt til å lage det i utlandet

Tananger-bedriften MicroA har sammen med det skotske bioteknologifirmaet Glycomar, utviklet en måte å produsere en erstatning for sukker av karbohydrater fra mikroalgen Prasinococcus Capsulatus.

Det hvite, smakløse pulveret MicroA lager, gjør det mulig å lage sjokolade og andre godterier med halvparten av kaloriinnholdet det har i dag.

I dag finnes det ikke et produkt som dette, og MicroA må trolig bygge en fabrikk til hundre millioner kroner for å kunne produsere nok. Hvis de ikke klarer å finansiere fabrikken med norske penger, kan den imidlertid ende opp i utlandet.

Samarbeider med godterigigant

Pulveret lages ved å høste det geleaktige stoffet algen kapsler seg inn i når det utsettes for sterkt lys; fjerne salt og svovel, og tørke massen.

Det er en krevende teknisk prosess. Men resultatet er et stoff som kan erstatte sukker i for eksempel en sjokolade, slik at sjokoladen beholder samme smak og konsistens som før, samtidig som kaloriinnholdet kan halveres.