Hvis grønn vekst er umulig - hva er alternativet?

Blant sambatrommer og klimademonstranter ble grønn vekst for alvor introdusert på verdensscenen under FNs konferanse for bærekraftsmålene i Rio 2012. Verdensøkonomien hadde såvidt stablet seg på beina etter finanskrisen og konseptet ble raskt omfavnet som en måte å re-orientere økonomien mot mindre utnyttelse og mer vekst. Konseptet ble en perfekt livbøye i en tid der kapitalismen virkelig hadde vist sin skyggeside og troen på det gode i markedskreftene måtte gjenopprettes. Siden har beslutningstakere verden over brukt grønn vekst som mantra for å drive frem økte investeringer i bedre og mer effektiv klimateknologi med mindre ødeleggelse og uttak av knappe ressurser.