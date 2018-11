Norskregistrerte skip rammes hvis EU vraker utdanningen av sjøoffiserer på Filippinene 

I over ti år har EUs maritime sikkerhetsbyrå EMSA påpekt feil og mangler ved det filippinske utdannings- og sertifiseringssystemet for sjøfolk. En gjennomgang av systemet i fjor endte med en rapport som påpekte 42 feil og mangler, blant annet at det var mulig å kjøpe seg sertifikater og en kritikk av eksamenssystemet.