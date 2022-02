Hver uniform koster 15.000 kroner: Da Norden gikk sammen, våknet de store produsentene

Tirsdag ble det klart at de fire nordiske landene har inngått en avtale med norske Oskar Pedersen AS om levering av en fellesnordisk stridsuniform.

Nordic Combat Uniform (NCU)-kontrakten har en verdi på over fire milliarder kroner totalt.

Orlogskaptein Tor Inge Thun i Forsvarsmateriell, som er nordisk prosjektleder, sier til Teknisk Ukeblad at dette er uniformssystemer med vekt på system. Det vil si integrasjon mellom plaggene.

Svært godt mottatt

Det er noe verken Norge eller de andre nordiske landene har anskaffet tidligere, da har det dreid seg om enkeltplagg.

Ifølge Thun består NCU utelukkende av det ypperste av kvalitet fra innerst til ytterst, fra ullundertøy og stridsdel, til mellombekledning/isolasjon og vanntett skallbeskyttelse.

Orlogskaptein Tor Inge Thun i Forsvarsmateriell er prosjektleder for Nordic Combat Uniform (NCU). Foto: Eirik Helland Urke

– De er meget grundig testet, og etter et halvt år med brukertesting i alle nordiske land har tilbakemeldingene vært særdeles gode, opplyser han.

Konsortium NCU-systemet er utviklet som i fellesskap av flere partnere: Kontraktspartner Oskar Pedersen AS er entreprenøren og Layers AS er prosjektleder for anskaffelsen, begge holder til i Kristiansand. Systemets produksjons- og teknologi partnere: Siamidis SA, som holder til like nord for Athen i Hellas og har produksjon i Spania, er ansvarlig for teknisk løsning og produsent av kamp-, kaldt og fuktig klima. W.L. Gore & Associates GmbH, som holder til utenfor München i Tyskland, er teknologileverandør for systemet. Det amerikanske morselskapet med samme navn er best kjent for å ha utviklet Gore-Tex. Aclima AS, svenskeid med base på Krøderen og Woolpower AB i Östersund i Sverige er leverandør av ullundertøyet.

Prisen for hver komplette uniform, ligger på cirka 15.000 kroner. Hvert uniformssystem skal kunne brukes flere ganger. Thun sier at leverandørene er blitt hardt presset på pris.

Han mener at de har oppnådd målene som ble satt før konkurransen startet: Nemlig at da Norden gikk sammen, ble volumet så stort at også de største uniformsprodusentene rundt om i verden våknet og konkurrerte med alle ressurser.

Det bekrefter Åke Sahlgaard, prosjektleder i W. L. Gore som står bak velkjente Gore-Tex.

– Vi har jobbet hardt og tålmodig i mange år i samarbeid med Oskar Pedersen og Siamidis. Det har vært en reise i seg selv, og ville vært nyttig uansett. Når vi nå vant fram i konkurransen, er vi selvsagt utrolig glade og stolte, sier han til TU.

Selskapet kommer til å produsere sine NCU-deler i Tyskland.

Tøffe tak

Samtlige sjefer for de fire landenes anskaffelsesorganisasjoner innrømmet på signeringsseremonien at det har vært en krevende øvelse å komme i mål med dette fellesprosjektet.

Generalmajor Kari Renko, sjef for det finske forsvarets logistikkommando, sa at det har kostet blod, svette og tårer og pekte på utfordringene med å få fire organisasjoner med forskjellig verktøy for anskaffelser med ulik styring og regelverk til å fungere sammen.

– Det er fire forskjellige nasjoner med noe ulik tilnærming. Vårt fokus i prosjektet har vært å anskaffe uniformssystem, men jeg tror nok at det er gjort erfaringer her som kan bidra til å lette kommende nordiske fellesanskaffelser, sier Thun.

Mye tekstilproduksjon foregår i Asia, og det ses på som en bonus at alle NCU-komponenter produseres i Europa med tanke på leveringssikkerhet, uten at dette ble vurdert i konkurransen.

Thun og hans kolleger skal ha møte med Oskar Pedersen onsdag og diskutere produksjonskapasitet. Slik det ser ut nå, vil det være delsystemer som kan leveres mot slutten av 2022, mens det er utover i 2023 at komplette systemer kommer på plass i de forskjellige forsvarene.