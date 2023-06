Hver tredje liter vann forsvinner i lekkasjer

I fjor ble 622 millioner kubikkmeter med drikkevann fra kommunale vannverk sendt ut på ledningsnettet – men langt fra alt vannet kommer fram til vannkrana på andre siden.

Lekkasjer i rørnettet sørget for at i underkant av hver tredje liter i fjor forsvant på veien, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). Lekkasjetapet på 30 prosent tilsvarer om lag 3,8 kubikkmeter med vann per meter ledningsnett – en nedgang på nesten 2 prosentpoeng sammenlignet med 2021.

Men når vannet til slutt kommer ut krana, viser tallene at 99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning fikk drikkevann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder E. coli-bakterier. Dette er på nivå med året før.

Samtidig fikk 98 prosent tilfredsstillende vannkvalitet med tanke på farge, mens 97 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad (pH).

Tallene viser at 44 prosent av vannet går til hus og hjem, og i underkant av 2 prosent brukes på hytta eller i fritidsboligen. For husholdningene gir dette et vannforbruk per person på 171 liter vann i døgnet.