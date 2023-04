Kanskje er ikke kull riktig begrep – men karbon. For karbon er jo ikke fienden, som sirkulærøkonomilegenden William McDonough påpekte da han besøkte oss og et fullsatt auditorium på Norges Handelshøyskole forleden. Dette var et ekko av en berømt artikkel han nylig skrev i tidsskriftet Nature med tittelen «Carbon is not the enemy». For som han påpekte: Det finnes jo mye karbon vi burde være glad i – og glad for!