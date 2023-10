Hva vil vi høste av det som sås i årets statsbudsjett?

Mange biter skulle på plass for finansminister Trygve Slagsvold Vedum før presentasjonen av årets statsbudsjett. – Det er underlig selvmotsigende at årets budsjett mangler støtte til karbonfangst og lagring og mer målrettede incentiver for CO2-fjerning som er anbefalt av Miljødirektoratet, skriver ukas TU-spaltister. Foto: Emilie Holtet/NTB