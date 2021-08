Hva skal du stemme? Dette mener partiene om ingeniører og teknologers arbeidsliv

Det nærmer seg innspurten av valgkampen for stortingsvalget 2021. Etter et tøft år med pandemi, preget av et utrygt arbeidsmarked med oppsigelser og permitteringer, og med uvisshet om fremtidens arbeidsliv, vil kanskje Norges ingeniører og teknologer legge ekstra vekt på partienes arbeidslivspolitikk når de putter sin stemme i valgurnen.