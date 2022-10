Hva om Putin trykker på knappen?

Taktiske kjernevåpen er ikke bare én ting, fremholder sjefforsker Halvor Kippe ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som er ekspert på kjernevåpenteknologi. Det er en kategori av kjernevåpen basert på rollen de skal fylle. En rolle som er veldig ulik det vi kaller strategiske kjernevåpen. De skal brukes for å slå ut motstanderens byer og andre strategiske mål, så å si i én smell. Eller til å gjengjelde slike angrep senere, for eksempel fra missiler fra ubåter. Det er her vi kan snakke om Armageddon.