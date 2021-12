Hva kan vi lære av bilindustrien?

Hurdalsplattformen har i seg mye industriell tenking. Det er ikke overraskende siden vår in- dustrielle «legacy» i stor grad er bygget på industri-virksomheter (for eksempel Hydro, Yara, Equinor, Elkem) som eksporterte (generiske) varer i et globalt marked (for eksempel olje, gass, aluminium, gjødsel og fisk) hvor prisene er gitt.

I denne rollen er norske produsenter henvist til pristakerrollen, hvor kostnadseffektivitet er et viktig konkurransevåpen. Rikelig tilgang på billig strøm har vært viktig for norsk industri. Men dette er ikke fremtiden.

Det som tok oss dit vi er i dag, er ikke det samme som vil ta oss dit vi trenger å være i fremtiden.

Omstillingen av Norge, som blant annet inkluderer mindre oljeavhengighet, økt tjenestesektor, økt bærekraft og økt digitalisering, tilsier at tiden er perfekt for å vie verdiskaping for kundene større oppmerksomhet – en type verdiskaping som utløser økt etterspørsel, økt betalingsvilje og redusert priselastisitet.

Nytt konkurransefortrinn

Mye endrer seg når varer eller tjenester kan bli digitalisert. Bøker og aviser leser vi på Kindle eller Ipad. Møter og forelesninger skjer mer gjennom Teams eller Zoom. Klokker er omdefinert fra mekaniske tidsmålere til digitale helsemålere. Tesla, verdens mest verdifulle bilprodusent, er beskrevet som en Ipad på hjul. La oss se på bilbransjen.

I bilbransjen er ikke konkurransefortrinnet lenger produksjon av mer avanserte og energieffektive bensin- eller dieselmotorer. I dag ligger konkurransefortrinnet i høyteknologiske løsninger, avansert software, kunstig intelligens (AI/KI), sensorer og kamera som tolker omgivelsene for autonom kjøring. Fossilt brensel er erstattet med fornybar energi.

Markeder kan skapes

For å heie på fremtiden, skapte vi i Norge elbilmarkedet i et samarbeid mellom staten og innbyggerne gjennom generøse incentiver. Nybilsalget er på vei mot 100 prosent elbil innen 2. kvartal 2022. Dette viser at markeder, som teknologi, kan bli skapt og at vi kan ta en posisjon.