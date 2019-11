Hva bør du tjene? Sjekk ingeniørlønna med TUs lønnskalkulator

For å gi folk et inntrykk av lønnsnivået de kan forvente, har vi laget en enkel lønnskalkulator for ingeniører i Norge. Tallene er basert på lønnsstatistikk fra SSB, som igjen baserer seg på A-meldingen alle arbeidsgivere leverer inn til Skatteetaten, NAV og SSB.

I tillegg til fagfelt og utdanningsnivå, justeres ditt forventede lønnsnivå etter din ansiennitet, fylket du bor i og hvilken sektor du jobber i.

Ditt forventede lønnsnivå skal gi deg et godt utgangspunkt for å vurdere om du blir betalt for lite, eller om du ligger godt an i forhold til andre personer med samme fagfelt og lignende erfaringsnivå.

Personvern og sikkerhet

I kalkulatoren må du først validere at du er en ekte person gjennom epost, før vi ber deg fylle ut litt informasjon om deg selv. Ettersom informasjonen brukerne legger inn lagres, har vi benyttet e-postvalidering i stedet for CAPTCHA til å gjøre det vanskelig å legge inn informasjonen flere ganger.

Dersom man vil ta kalkulatoren flere ganger, har man uansett mulighet til dette ved å trykke «ta kalkulatoren på nytt» på resultatsiden.

Eposten lagres ikke i databasen sammen med opplysningene du legger inn, og blir heller ikke hentet ut eller brukt av oss.

Den brukes riktignok i autentiseringssystemet til Firebase, og kan knyttes opp mot databasen ved hjelp av en ID.

Er du bekymret over personvern, står du selvsagt fritt til å benytte en falsk epost eller anonym epost-tjeneste som 10minutemail.

Informasjonen du legger inn blir brukt til to ting: Å forbedre kalkulatoren, og å lage journalistiske artikler om informasjonen dere brukere legger inn. Målet er å kunne gi TU.no sine lesere lønnsstatistikk på nivå med det du kan forvente fra en fagforening.

Har du oppdaget feil, eller har du forslag til hvordan kalkulatoren kan forbedres? Send mail til erlend@digi.no