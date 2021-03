Huseier risikerte dagbøter på 1000 kroner på grunn av solcellene på taket. Nå har han lagt dem på plenen i stedet

I lokalavisene og på Stavanger kommunes nettsider er det nok av innlegg som reflekterer byens ønske om å bli benevnt energibyen og energihovedstaden i stedet for oljebyen, som vi har vært vant til. Energi klinger bedre i det grønne skiftet med omstilling fra fossil til fornybar kraft. Bystyret har allerede vedtatt at klimagassutslippene i byen skal ned med 80 prosent innen 2030.

Men all fornybar energi er ikke like velkommen i energihovedstaden. Av og til veier estetiske hensyn tyngre også her, har kommunen bestemt. I hvert fall i trehusbyen og på Eiganes, hvor Trine og Fergus Alexander Tait holder til.

Paret holder hus i en trekkfull enebolig fra 1930-tallet, og høsten 2017 kom de i tanker om å legge solceller på taket for å få lavere strømregninger. Som tenkt, så gjort. Våren 2018 var 19 solcellepaneler på plass på sørsiden av mønet, hvor sola skinner det meste av dagen. Solcellene forsynte husstanden med om lag 5000 kWh i året.

– Vi er en familie med tre barn og bruker mye strøm, så alle monner drar, sier Fergus Tait til TU.

Varsel om tvangsmulkt

Skotten har bodd 20 år i Norge, og for åtte år siden giftet han seg med sin nåværende kone, som er fra Stavanger. Vi ringte ham opp etter å ha sett et bilde av solcellepanelene på plenen, som han nylig la ut på Facebook med følgende hjertesukk: «Not allowed to have them on the roof, so let's see if we get anything by sacrificing the lawn (sorry birds, hedgehogs, bees, etc.).»

Stavanger kommune satte foten ned for solcellene på taket fordi de innebar en utilbørlig fasadeendring. De brøt med den estetiske standarden i området, som i all hovedsak består av trehusbebyggelse.

– Jeg synes solcellene så fine ut, jeg. De naboene jeg snakket med, hadde heller ikke noe imot dem, sier Tait.

Etter en vel to år lang dragkamp mot kommunen og fylkeskommunen fikk Fergus Tait et varsel om tvangsmulkt i posten. Mulkten var på tusen kroner dagen og ville begynne å løpe fra 1. august 2020 dersom han ikke fjernet solcellepanelene fra taket.

– Jeg hadde på følelsen at det ville komme noe slikt, men ble likevel rystet da jeg leste brevet, innrømmer han.

Fikk tillatelse til solcellepark i hagen

Selv om han har strittet imot lenge, ga han etter denne gangen.

– Så mye er de tross alt ikke verdt, sier Tait, som tilkalte de samme montørene som hadde satt opp panelene.

Etter fire–fem timer var de nede igjen, forteller han. Før han plasserte dem ut på plenen forsikret han seg om at ikke byggesaksavdelingen i kommunen hadde innsigelser også mot dette. Problemstillingen var ny for saksbehandleren, men etter å ha forhørt seg med Byantikvaren og en saksbehandler i kommunen, kom de fram til at et lite, frittstående solcelleanlegg i hagen ikke brøt med byggesaksreglene.

Selv synes ikke eierne at solcellene forringet estetikken til huset deres. Foto: Fergus A. Tait

– At jeg ikke har lagt dem ut før, skyldes bare at det har vært vinter, og at jeg pådro meg en skade på ski, sier skotten lattermildt.

Etter en uke med solcellepark i hagen er den foreløpige konklusjonen at familien får en tredel av solenergien de fikk ved å ha panelene på taket.

– Det er mye skygge der nede. Blant annet fra noen høye trær som stjeler ettermiddagssola, forklarer Tait.

– Har dere vurdert å sette dem på stativ, slik at de vender mer vinkelrett mot solstrålene?

– Ja, men jeg vet ikke om det er verdt det. Jeg er usikker på hvor mye mer vi skal legge i dette, sier han.

Skal ikke synes fra veien

Huseieren tilkjennegir at han ikke søkte om tillatelse til å legge solceller på taket i utgangspunktet. Han snakket med montørene om det, men de sa at de monterte 200–300 anlegg i året, og at de aldri hadde hørt at det var nødvendig.

En sommerdag samme år kom imidlertid noen fra kommunen forbi huset. De skal ha gitt Tait beskjed om at tiltaket måtte omsøkes som en fasadeendring. Det gjelder egne regler for trehusbebyggelsen i Stavanger, særlig for tiltak som vender ut mot gata, opplyste de.

Følgelig klikket Tait seg inn på kommunens nettsider og fikk ettersendt en søknad. Det endte imidlertid med blankt avslag.

Det neste året skulle solcellene i Eiganesveien få mye oppmerksomhet. De ble til og med trukket inn i valgkampen i 2019 og brukt av deler av opposisjonen som et eksempel på kommunens vanstyre. Hvor vidt symbolsaken hadde noe å si for at byen gikk fra et Høyre-dominert til et Arbeiderparti-dominert sekspartistyre etter valget, skal være usagt.

For familien på Eiganes spilte det uansett ingen rolle, for heller ikke det nye regimet ville ha noe av solcellene deres.

– Jeg synes det er en merkelig politikk for en by som kaller seg energihovedstad. I Storbritannia og på Kontinentet tror jeg ingen ville ha reagert. Der er det mye vanligere med solceller, påpeker Tait.

«Energihovedstaden»

I nyttårstalen 2021 trakk Ap-ordfører Kari Nessa Nordtun fram Stavangers posisjon som pionerby innen energi. «Vi har nylig lansert prosjektet Energihovedstaden, hvor vi trapper opp energisatsingen ytterligere og inviterer til et bredt, regionalt samarbeid,» proklamerte hun.

I november 2020 deltok varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) på årsmøtet i nettverksorganisasjonen Verdens energibyer (WECP). Der ga hun en oppdatering om hvordan Stavanger ligger an i energiskiftet.

– I mitt innlegg fortalte jeg blant annet om flaggskipsprosjekter innen elektrisk og hydrogendreven skipsfart, der Norge og Stavanger-regionen er verdensledende med å ta i bruk ny teknologi. Jeg fikk også orientert om vårt arbeid med havvind og elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner, uttaler varaordføren på kommunens nettsider.

– Hva med solenergi?

– Solenergien og de mulighetene som ligger der, er for lite kommunisert, medgir Sunnanå Hausken overfor TU.

Hun forteller at Stavanger slett ikke har noe imot solceller, og at blant annet rådhuset skal få solceller når det nå skal rehabiliteres. I tillegg var for eksempel Rennesøy sykehjem blant de første offentlige byggene her i landet med batterlagring av solenergi.

Samtidig fremhever hun at Stavanger også er byen med verdens største trehusbebyggelse, og at det må gjelde spesielle regler i denne delen av byen, som kalles trehusbyen.

– Vi er veldig kry av den, fastslår hun.

Individuelle vurderinger

Trehusbyen består av cirka åtte tusen hus og er mye større enn gamlebyen Gamle Stavanger. I hovedsak er det Stavangers bebyggelse fra før andre verdenskrig, noe som i realiteten utgjør hele sentrum og tilsluttende bydeler.

I «enhetlige gateløp» gis det ikke tillatelse til solceller på taket i Stavanger, som her i Eiganesveien (solpanelene i nr. 159 er nå fjernet). Foto: Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA

Alt dette er altså omfattet av egne retningslinjer, som blant annet sier at mindre tiltak som ikke er søknadspliktige andre steder, her krever byggesøknad. Det gjelder også solcelleanlegg:

«Hvis du bor i trehusbyen, vernesoner eller et enhetlig utbygd område, må du uansett søke kommunen først. At solcellepanel er søknadspliktig, er ikke synonymt med at det ikke er tillatt. Hver sak vurderes individuelt, naboer skal få uttale seg osv., før det tas en vurdering,» heter det i retningslinjene til kommunens byggesaksavdeling.

Denne presiseringen ble formulert etter at Tait-familien fikk sitt avslag. I selve reglementet handler det fremdeles bare om fasadeendringer.

Energiby v. trehusby

Byantikvar Hanne Windsholt synes det er uproblematisk at det ikke er eksplisitte regler for solceller, selv om enkelte har tolket det dithen at det er fritt fram.

– Det blir en vurdering fra sak til sak om hva som er til visuell sjenanse. Trendene og materialvalgene endrer seg. På 80- og 90-tallet var det mange som bygde ut loftene sine og søkte om takvinduer i trehusbyen, og det var en av grunnene til at retningslinjene ble utformet. Nå er det solceller en ny problemstilling. Men retningslinjene handler om å ta vare på husenes karakteristiske detaljer og materialpalett, og de står seg. Dermed trenger man ikke endre dem hver gang det kommer noe nytt, mener Windsholt.

På spørsmål om det ikke er naturlig for en by med status som Norges energihovedstad å ha mer lempelige regler for solenergi, svarer hun med et motspørsmål:

– Er det ikke naturlig for en by med status som trehusby å verne litt ekstra om den?

Hva som skal veie tyngst, er til syvende og sist en politisk avgjørelse, sier hun. For å bedre energiregnskapet minner hun om at det er mange andre tiltak man kan iverksette om man ikke får lov til å ha solceller på taket.

– De fleste hus kan komme opp på dagens energistandard med etterisolering og installering av varmepumpe, sier hun.

– Greit med frittstående anlegg

Samtidig understreker hun at det er mange tak i trehusbyen som ikke vender mot veien, og som har tilstrekkelig sol til å forsvare en investering i solcelleanlegg.

– I gater med variert bebyggelse og innslag av nye hus, og på nye hus, uthus og tilbygg vil det være lettere å få godkjent solceller også mot gaten. Det er de mange enhetlige gateløpene vi først og fremst ønsker å verne, sier hun.

– Trehusbyen består av alle mulig stilarter, fra empire til jugend og funksjonalisme, men de fleste husene er vel å betrakte som ganske alminnelige norske boliger uten stor kulturhistorisk verdi. Hvorfor kan dere ikke differensiere reglene og tillate for eksempel solcelletakstein. Det finnes jo til og med verneverdige kirker med slike løsninger i dag?

– Ja, hvis det kan gjøres mer ubemerket, er det bedre. Det er derfor jeg sier at det må gjøres en individuell vurdering fra sak til sak, sier Windsholt.

– Hva synes du om at huseieren som fikk avslag på solceller på Eiganes, nå har lagt ut panelene på plenen foran huset?

– Har han det? Vel, det kan være greit med frittstående anlegg i hagene, men jeg har ikke sett hans konkrete løsning. Jeg tror vel likevel ikke vi her ser begynnelsen på en ny trend. Jeg kan godt forstå at han har lyst til å få brukt et anlegg han tross alt har investert i, sier byantikvar Hanne Windsholt.