Jernbanedirektoratet og det svenske Trafikverket har studert mulighetene for en raskere toglinje mellom de to hovedstedene. I studien kommer de fram til at en åpning i 2040, kan føre til at så mye som én million flyreiser vil erstattes med tog.

Men kostnadene kan bli store – så store at studien konkluderer med at bygging av en ny toglinje ikke vil ha samfunnsøkonomisk nytte, skriver Aftenposten.

Studien har sett på to mulige ruter: Lillestrøm-Arvika og Ski-Arvika. En eventuell oppgradering til Arvika vil gjøre at reisetiden mellom Stockholm-Oslo vil bli på under fire timer. I dag er reisen på fem timer og et kvarter.

For Lillestrøm-Arvika er det beregnet kostnader på mellom 20 og 45 milliarder. For Ski-Arvika er kostnaden beregnet til 25 til 60 milliarder.

– Samfunnsøkonomisk netto nåverdi er minus 9,5 milliarder. Men det er ganske vanlig at man får negativ samfunnsøkonomisk nytte i store jernbaneprosjekter fordi det er så dyrt å bygge, sier Bente Bukholm, som har vært prosjektleder for mulighetsstudien i Jernbanedirektoratet.

I 2016 opplyste daværende administrerende direktør i det svenske togselskapet SJ, Christer Fritzson, til Dagsavisen at det årlig reiser 1,4 millioner passasjerer med fly mellom Oslo og Stockholm.