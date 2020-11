Hundre mister jobben på skipsverftet Havyard

Det ble torsdag holdt allmøte for de ansatte ved verftet i Leirvik der de fikk beskjed om endringene ved verftet, heter det i en pressemelding ifølge NRK.

Verftet har slitt økonomisk og også vært hardt rammet av koronasmitte blant utenlandske arbeidere. Til nå har 101 ansatte vært smittet.

Skipsverftet har seks fartøy under bygging, flere av dem er bilferjer. Når disse er levert til kundene i løpet av neste år, vil Havyard gå over til å bli et rent reparasjonsverft. Staben vil da bli redusert og antall ansatte skal ned med hundre.

Konsernsjef Gunnar Larsen i Havyard Group etterlyser flere tiltak som legger til rette for skipsbygging i Norge.

– De varslede tiltakene er ikke gode nok til å ta vare på norske arbeidsplasser i næringen. Flere tiltak med raskere virkning når det gjelder omlegging til miljøvennlig skipsfart vil være til hjelp, sier han.