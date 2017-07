Hun vil ansette de som er «the appropriate amount of crazy»

– Hva er du mest fornøyd med å ha fått til det siste året?

– Å ha tatt Iris.ai fra en stor ide og et enkelt beta-verktøy til et verktøy som beviselig gjør R&D-team bedre i kartleggingsfasen av nye prosjekter - og snart kan vi redusere tiden de bruker med opp til 90% også. Det er utrolig gøy å se noe som var en vag idé vokse frem til noe som leverer skikkelig verdi!

– Hvilke strategiske utfordringer kommer du til å gruble på i sommer?

– Vi lanserer et nytt produkt i oktober, så det er mye strategisk arbeide rundt den lanseringen: Hvilke kanaler retter vi oss mot, hvordan kan vi best kommunisere rundt produktet, hvilke tidlige kunder retter vi oss mot når vi ikke har kapasitet til å ta imot alle. Vi leverer noe som aldri har blitt gjort før; hvordan beskriver man et verktøy som dramatisk endrer og reduserer arbeidsmengden til brukerne, men som krever en helt ny måte å gå frem på?